Besser als erwartet: Nike überzeugt mit starken Quartalszahlen

Der Marktführer hat im zweiten Quartal 2016/17 Stärke gezeigt. Die Zahlen, die der US-amerikanische Sportartikelkonzern Nike Inc. am Dienstag präsentierte, fielen insbesondere dank guter Geschäfte in Westeuropa und China um einiges besser aus, als die Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Der weltgrößte Sportartikler konnte sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn überraschend deutlich zulegen.

Der Konzernumsatz belief sich im zweiten Quartal, das am 30. November abgeschlossen wurde, auf 8,18 Milliarden US-Dollar (7,87 Milliarden Euro) und übertraf damit den entsprechenden Vorjahreswert um sechs Prozent. Bereinigt um Wechselkursveränderungen stiegen die Erlöse sogar um acht Prozent. Der Umsatz der Hauptmarke Nike stieg um sechs Prozent (währungsbereinigt +8 Prozent) auf 7,72 Milliarden US-Dollar, das kleine Label Converse legte um fünf Prozent auf 416 Millionen US-Dollar zu.

Die Kernmarke verbuchte vor allem in Westeuropa, China und den aufstrebenden Märkten deutliche Zuwächse. Während die Erlöse in Nordamerika, dem mit Abstand wichtigsten Markt, nur um drei Prozent auf 3,65 Milliarden US-Dollar stiegen, wuchsen sie in Westeuropa um sieben Prozent (währungsbereinigt +12 Prozent) auf 1,39 Milliarden US-Dollar und in der Region Großchina sogar um zwölf Prozent (währungsbereinigt +17 Prozent) auf rund 1,05 Milliarden US-Dollar. Auch in den aufstrebenden Märkten wurde die Milliarden-Dollar-Schwelle übersprungen. Dort stieg der Umsatz um sechs Prozent (währungsbereinigt +13 Prozent) auf knapp 1,05 Milliarden US-Dollar.

Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn konnte Nike im zweiten Quartal die Erwartungen übertreffen

In Japan profitierte der Konzern von Währungseffekten: Dort wuchsen die Erlöse um 16 Prozent (währungsbereinigt -2 Prozent) auf 238 Millionen US-Dollar. Die Geschäfte in Mittel- und Osteuropa entwickelten sich ebenfalls eher schwach: Dort stieg der Umsatz nur um ein Prozent (währungsbereinigt +1 Prozent) auf 328 Millionen US-Dollar.

Beim Ergebnis konnte der Konzern die aufgrund höherer Produktionskosten und Rabatte niedrigere Bruttomarge durch Kostensenkungen im Marketing und Vertrieb kompensieren. Zudem wurden positive Sondereffekte verbucht. So stieg der Quartalsüberschuss trotz höherer Steuerbelastungen um sieben Prozent auf 842 Millionen US-Dollar (810 Millionen Euro). Der verwässerte Gewinn pro Aktie wuchs aufgrund von Rückkäufen sogar um elf Prozent auf 0,50 US-Dollar. So konnte der Konzern beim Ergebnis wie auch beim Umsatz die Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen.

Im ersten Halbjahr 2016/17 kam Nike damit auf einen Umsatz von 17,2 Milliarden US-Dollar, was eine Verbesserung um sieben Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutete. Der Nettogewinn fiel mit 2,09 Milliarden US-Dollar um sechs Prozent höher aus.

Nike: 2. Quartal 2016/17

Umsatz 8,18 Milliarden $ +6% Nettogewinn 842 Millionen $ +7%

Foto: Nike