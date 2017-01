BTE, BDSE und BLE starten gemeinsame Händlerumfrage

Quo vadis, Modehandel? Diese Frage wird die Branche 2017 besonders beschäftigen – denn ihr steht wohl einer der größten Umbrüche ihrer Geschichte bevor: Die Konsum- und Einkaufsgewohnheiten der Verbraucher ändern sich fundamental. Dazu kommt, dass sich fragwürdige Entwicklungen wie etwa im Bereich fast Fashion weiter verschärfen dürften, was ebenfalls zu Lasten des stationären Schuh- und Modehandels gehen dürfte.

In schweren Zeiten steht man zusammen, und so haben sich die Handelsverbände BTE (Mode), BDSE (Schuhe) und BLE (Lederwaren) entschlossen, ihre Handelspartner in diesem Jahr gemeinsam zu ihrem aktuellen Befinden sowie ihren Zukunftsaussichten zu befragen.

„Damit wir ein realistisches Bild der aktuellen Situation in unserer Branche zeichnen können, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe“, heißt es seitens der Verbände. Die Ergebnisse der Jahresumfrage sollen dann Grundlage einer großen Frühjahrs-Pressekonferenz im März werden, in der die Verbände eine ausführliche Beschreibung der aktuellen Lage liefern wollen.

Händler können noch bis zum 15. Februar 2017 über die Websites der Verbände an der Umfrage teilnehmen. Alle Angaben sollen streng vertraulich behandelt werden.

Foto: berwis / pixelio.de