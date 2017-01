Erfolgreiches Halbjahr für Seidensticker

Der Hemden- und Blusenspezialist Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG blieb in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2016/17 auf Erfolgskurs. Das Unternehmen konnte sich beim Umsatz und Ergebnis deutlich verbessern.

Am Montag veröffentlichte Seidensticker seine aktuellen Halbjahreszahlen. Demnach wuchs der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,2 Prozent auf 102,0 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wurde sogar um 47,5 Prozent auf 6,0 Millionen Euro gesteigert. So stand unter dem Strich anders als vor einem Jahr ein beachtlicher Nettogewinn: Der Halbjahresüberschuss belief sich auf 1,8 Millionen Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein kleiner Verlust in Höhe von 0,1 Millionen Euro ausgewiesen worden war.

„Die Ergebnisse zeigen, dass wir unser Ziel, qualitativ nachhaltiges Wachstum zu generieren, konsequent verfolgen und sich unsere Strategie als richtig erweist“, kommentierte Finanzchef Martin Friedrich die aktuellen Zahlen. Die guten Resultate seien aber auch „ein Ansporn, unsere Marktpräsenz weiter auszubauen und mit aller Kraft zu stärken“, so Friedrich.

Maßgeblich dazu beitragen soll die nach einer Repositionierung zuletzt sehr erfolgreiche Traditionsmarke Seidensticker, deren Halbjahresumsatz um 6,3 Prozent stieg. „Wir sehen, welch enormes Potential in unserer Kernmarke liegt. Um dieses Wachstum weiter zu forcieren, investieren wir unter anderem in eine groß angelegte Medienkampagne in TV, Print und Social Media, die im Frühjahr 2017 anläuft“, erklärten die geschäftsführenden Gesellschafter Frank und Gerd Oliver Seidensticker.

Foto: Seidensticker via Facebook