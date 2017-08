Hermes eröffnet sein größtes Logistikzentrum in England

Die Versandt-Dienstleister Hermes ist europaweit auf Expansionskurs und hat nun im englischen Rugby in der Grafschaft Warwickshire sein bislang größtes Logistik Center in Europa eröffnet. Das neue „Midlands Super-HUB“ soll künftig die Rekordmenge von bis zu 1,5 Millionen Paketen pro Tag verarbeiten und rund 100 neue Jobs in die Region bringen.

Rund 34 Millionen hat die Otto-Tochter eigenen Angaben zufolge in den 140.000 Quadratmeter großen Neubau investiert und damit das größte Paketzentrum seiner Art in Großbritannien geschaffen.

Mit dem neuen Logistikzentrum stelle man sich auf die Fortsetzung des rasanten Mengenwachstums im Zuge des anhaltenden Booms im britischen Onlinehandel ein, so Hermes. Allein im aktuellen Geschäftsjahr sei das Volumen des E-Commerce-Marktes in Großbritannien erneut um 14 Prozent auf rund 72,7 Milliarden Euro gewachsen. Als „Dienstleister zahlreicher führender Händler und Marken“ habe Hermes UK maßgeblich von diesem positiven Trend profitieren und in den vergangenen Jahren konstante Wachstumsraten im zweistelligen Prozentbereich abrufen können, heißt es.

Investieren will Hermes auch in Deutschland, wo das Unternehmen bis 2019 neun neue Logistik Center in Betrieb nehmen will. Geplant seien unter anderem neue Standorte in Hamburg und im brandenburgischen Ketzin. Als erstes neues Paketzentrum ist seit Mai 2017 bereits das Logistik Center in Bad Rappenau in Baden-Württemberg in Betrieb. Im Herbst soll dann bereits ein neues Center in Mainz ans Netz gehen.

Foto: Hermes