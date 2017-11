Investitionen brocken Zalando Verlust ein

Die anhaltend hohen Investitionen in den Ausbau seines Geschäfts fordern beim Onlinehändler Zalando ihren Tribut.

Im dritten Quartal rutschte das Unternehmen in die roten Zahlen und wies unter dem Strich einen Verlust von 10,5 Millionen Euro aus nach einem Gewinn von 5,0 Millionen Euro im Jahr zuvor. Die bereinigte operative Marge lag zwischen Juli und September bei Null, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Im vierten Quartal dürfte sie leicht unter dem Niveau des Vorjahr liegen und im Gesamtjahr bei etwas weniger als 5 Prozent herauskommen. Damit ist Zalando etwas pessimistischer als zuletzt. Dem Unternehmen zufolge lief der Oktober schlechter als gedacht.

Zalando steckt viel Geld in den Ausbau von Logistik, IT und Service um sein ehrgeiziges Ziel zu erfüllen, bis 2020 sein Geschäft zu verdoppeln. In diesem Jahr sind Investitionen von rund einer Viertelmilliarde Euro eingeplant.

Im dritten Quartal stiegen die Erlöse um 28,7 Prozent auf 1,07 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr soll das Umsatzwachstum in der oberen Hälfte der Spanne von 20 bis 25 Prozent liegen