Kering steigert Umsatz im ersten Quartal um 31 Prozent

Der französische Luxusgüterkonzern Kering hat einen Blitzstart ins Geschäftsjahr 2017 hingelegt. Im ersten Quartal konnte der Mutterkonzern des deutschen Sportartiklers Puma seinen Umsatz mächtig steigern. Das geht aus einem Zwischenbericht hervor, den Kering am Dienstag vorlegte. Wachstumstreiber waren vor allem die edlen Modemarken der Unternehmensgruppe. Vor allem das lange kriselnde Label Gucci erlebte einen rasanten Aufschwung.

In den ersten drei Monaten des Jahres stieg der Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäften um 31,2 Prozent auf 3,57 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis, also bereinigt um Währungseffekte und Veränderungen in der Gruppenstruktur, wuchsen die Erlöse um 28,6 Prozent. Nach Angaben des Unternehmens wurden zweistellige Zuwächse in allen Marktregionen mit Ausnahme von Japan erzielt.

Konzernchef François Pinault freute sich über die „rasante Beschleunigung des Umsatzwachstums“, die zu neuen Rekordzahlen geführt habe. Neben „etwas besseren Rahmenbedingungen“ seien die „gewissenhafte Umsetzung unserer Strategie“ und die „kreative Kühnheit“ der einzelnen Marken für den Aufschwung verantwortlich gewesen.

Im Luxusgütersegment wuchsen die Erlöse um 34 Prozent

Besonders erfolgreich war die Luxusgütersparte: Ihre Umsätze wuchsen im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um 34,0 Prozent (währungsbereinigt +31,6 Prozent) auf 2,42 Milliarden Euro. Überdurchschnittlich entwickelte sich dabei der eigene Einzelhandel: In den Boutiquen des Konzerns stiegen die Erlöse währungsbereinigt um 36,6 Prozent, im Online-Geschäft wurden sie sogar um 60,1 Prozent verbessert. Der Großhandelsumsatz übertraf das Vorjahresniveau währungsbereinigt um 20,2 Prozent.

Von den im Segment geführten Marken verzeichnete Gucci die höchsten Zuwächse: Die Erlöse des Modehauses stiegen um 51,4 Prozent (währungsbereinigt +48,3 Prozent). Der Konzern führte das auf den „durchschlagenden Erfolg der kreativen Neuerfindung“ des Labels zurück. Deutlich zulegen konnte auch Yves Saint Laurent (+35,4, währungsbereinigt +33,4). Bei Bottega Veneta stiegen die Erlöse um 4,7 Prozent (währungsbereinigt +2,3 Prozent), der gemeinsame Umsatz der übrigen Luxusmarken des Konzerns, zu denen unter anderem Balenciaga, Brioni, Stella McCartney und Alexander McQueen zählen, wuchs um 12,3 Prozent (währungsbereinigt +11,1 Prozent).

In der Sparte Sport und Lifestyle sorgte der deutsche Sportartikelhersteller Puma mit einem starken Quartal dafür, dass die Erlöse um 16,5 Prozent (währungsbereinigt +14,0 Prozent) auf 1,06 Milliarden Euro wuchsen. Der Umsatz von Puma stieg um 17,9 Prozent (währungsbereinigt +15,3 Prozent) auf 1,01 Milliarden Euro, die gemeinsamen Umsätze der Marken Volcom und Cobra schrumpften demgegenüber um 3,5 Prozent (währungsbereinigt -6,3 Prozent) auf 55,2 Millionen Euro.

Foto: Gucci Facebook-Page