Lululemon präzisiert Prognosen nach starkem Weihnachtsgeschäft

Der kanadische Sportswearanbieter Lululemon Athletica hat ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft gefeiert und die Prognosen für das vierte Quartal dementsprechend neu justiert.

„Wir hatten sowohl im Stationär- wie auch im Online-Geschäft eine starke Festtagssaison“, erklärte CEO Laurent Potdevin am Montag in einer Mitteilung. Genaue Zahlen veröffentlichte das auf Yoga-Bekleidung spezialisierte Unternehmen nicht. Es präzisierte aber seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das Schlussquartal des Geschäftsjahres 2016/17, das am 29. Januar abgeschlossen wird. Das Management erwartet nun Resultate im oberen Bereich des bisherigen Zielkorridors.

Demnach rechnet Lululemon nun mit einem Quartalsumsatz im Bereich von 775 bis 785 Millionen US-Dollar. Grundlage ist eine währungsbereinigte Umsatzsteigerung auf vergleichbarer Fläche um einen mittleren einstelligen Prozentsatz. Zuvor hatte das Unternehmen 765 bis 785 Millionen US-Dollar erwartet. Auch beim Ergebnis wurde der Prognosebereich justiert. Das Management stellt nun für das vierte Quartal einen Gewinn pro Aktie im Bereich von 0,99 bis 1,01 US-Dollar in Aussicht. Bislang waren 0,96 bis 1,01 US-Dollar erwartet worden.

Foto: Lululemon via Facebook