LVMH plant vollständige Übernahme von Christian Dior

Der französische Luxusgüterkonzern Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) hat am Dienstag angekündigt, das Modehaus Christian Dior Couture komplett übernehmen zu wollen. Sollte das Vorhaben gelingen, wird der Konzern die Traditionsmarke in seine Mode- und Lederwarensparte integrieren.

LVMH hält bereits rund 74 Prozent der Anteile an Christian Dior. Für die noch ausstehenden Aktien bietet die Arnault Family Group, die Finanzholding des Konzernchefs Bernard Arnault, den gegenwärtigen Anteilseignern eine Kombination aus Bargeld und Anteilsscheinen am französischen Modehaus Hermès. Das Angebot ist mit einem Wert von 260 Euro pro Aktie so bemessen, dass die Anteilseigner einen Aufschlag von rund 15 Prozent auf den aktuellen Börsenkurs von Christian Dior erhalten werden. Geplant sind zudem alternative Angebotsvarianten, die eine vollständige Zahlung in bar oder in Hermès-Aktien vorsehen.

LVMH will durch die Übernahme Strukturen vereinfachen und seine Modesparte stärken

„Dieses Projekt bildet einen wichtigen Meilenstein für die Gruppe“, erklärte LVMH-Chef Bernard Arnault. „Die Transaktion erlaubt es uns, Strukturen zu vereinfachen, was die Märkte seit langem gefordert haben.“ Außerdem werde die Mode- und Lederwarensparte von LVMH durch die Übernahme „einer der ikonischsten Marken der Welt“ gestärkt, so Arnault.

Nach Angaben von LVMH unterstützt die Unternehmensführung von Christian Dior die Pläne. Ein offizielles Kaufangebot will der Konzern Ende Mai abgeben, die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden. Voraussetzung ist die Zustimmung der zuständigen Wettbewerbs- und Finanzbehörden.

Foto: Christian Dior Facebook-Page