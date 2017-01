Magerer Dezember für Hennes & Mauritz

Der schwedische Bekleidungskonzern Hennes & Mauritz AB (H&M) hat das Jahr 2016 mit einem recht enttäuschenden Monat abgeschlossen. Am Montag gab das Unternehmen bekannt, dass der Bruttoumsatz im Dezember das entsprechende Vorjahresniveau in den jeweiligen Lokalwährungen um sechs Prozent übertroffen habe. Analysten hatten im Vorfeld ein deutlich höheres Wachstum erwartet. Umgerechnet in Schwedische Kronen stiegen die Erlöse um zehn Prozent.

Zum Umsatzplus trugen auch im vergangenen Monat zahlreiche neue eröffnete Shops maßgeblich bei. Ende Dezember verfügte der Konzern weltweit über 4.379 Filialen seiner Konzepte H&M, H&M Home, COS, & Other Stories, Cheap Monday, Monki und Weekday. Ein Jahr zuvor waren es 3.957 Läden gewesen.

Im Ende November abgeschlossene Geschäftsjahr 2015/16 hatte der Konzern seinen Bruttoumsatz währungsbereinigt um sieben Prozent gesteigert. Ihre vollständigen Jahresresultate wollen die Schweden am 31. Januar präsentieren.

Foto: H&M