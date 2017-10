Puma macht deutlich mehr Gewinn und hebt Prognose an

Der Sportartikelhersteller Puma hat im dritten Quartal einen deutlichen Satz nach vorn gemacht. Der Konzerngewinn verbesserte sich um gut 57 Prozent auf 62,1 Millionen Euro, wie der Adidas-Konkurrent am Dienstag mitteilte. Operativ verdiente das vom französischen Luxuskonzern Kering kontrollierte Unternehmen mit 101,2 Millionen Euro knapp 68 Prozent mehr als im Vorjahr. Verbesserungen bei der Beschaffung, der Verkauf von neuen Produkten mit einer höheren Marge sowie Preiserhöhungen halfen dabei der Profitabilität nach oben.

Gut lief es für Puma vor allem mit Schuhen und Accessoires. So zog der Konzernumsatz insgesamt um 13,3 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro an. Währungsbereinigt lag das Plus bei 17 Prozent.

Puma hatte vergangene Woche bereits Eckdaten vorgelegt und dabei zum dritten Mal in diesem Jahr die Prognose angehoben. Das im SDax notierte Unternehmen erwartet nun 2017 einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 14 bis 16 Prozent und eine Steigerung des operativen Ergebnisses auf 235 bis 245 Millionen Euro. Der Konzerngewinn soll ebenfalls kräftig anziehen. (DPA)