Puma wächst zweistellig und erhöht Prognose

Der Sportartikler Puma ist wieder auf der Erfolgsstraße und konnte den Höhenflug zu Beginn des laufenden Geschäftsjahres auch im dritten Quartal fortsetzen. So berichtet der Konzern ein Umsatzplus von satten 17 Prozent (währungsbereinigt 13 Prozent) auf 1,1 Milliarden Euro. Zugleich erhöhte sich auch das operative Ergebnis (EBIT) auf rund 101 Millionen Euro.

Angesichts dieser starken Umsatz- und Ergebnisentwicklung im dritten Quartal 2017 sowie der positiven Geschäftsaussichten für das vierte Quartal 2017 erhöht das Unternehmen seine Prognose für Konzernumsatz, Rohertragsmarge, operative Aufwendungen und operatives Ergebnis (EBIT) für das Gesamtjahr 2017.

Bislang gingen die Verantwortlichen von einem währungsbereinigten Umsatzplus in Höhe von rund zwölf Prozent für 2017 aus, nun sollen es 14 Prozent werden. In Bezug auf die Rohertragsmarge wird nun eine Verbesserung auf cirka 46,5 Prozent erwartet (die bisherige Prognose lag bei 46,0 Prozent). Aufgrund des erwarteten Umsatzanstiegs geht das Management zudem von einer Erhöhung der operativen Aufwendungen (OPEX) im niedrigen zweistelligen Prozentbereich aus (bisherige Prognose: Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich).

EBIT in Höhe von 245 Millionen Euro angepeilt

So erwartet das Management nun ein operatives Ergebnis (EBIT) in einer Bandbreite zwischen 235 und 245 Millionen Euro. Bislang gingen die Verantwortlichen lediglich von einem Jahres-EBIT zwischen 205 und 215 Millionen Euro aus. Übereinstimmend mit der bisherigen Prognose erwarte man weiterhin eine deutliche Verbesserung des Konzerngewinns für das Gesamtjahr 2017, heißt es in einer Unternehmensmitteilung.

Aktuell vertreibt Puma seine Produkte eigenen Angaben zufolge in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit mehr als 10.000 Mitarbeiter.

Foto: Puma