Social Media: Tom Tailor beliebteste Marke im Web

Wer sich auch in Zukunft erfolgreich am Markt behaupten will, braucht eine funktionierende Social Media Strategie. Zugleich adelt es jede Marke, wenn ihre Inhalte digital überzeugen und die jungen Zielgruppen begeistern. Die DPA-Tochter News Aktuell und die Unternehmensberatung Faktenkontor haben nun untersucht, welche Anbieter in den sozialen Netzwerken am besten punkten.

14 Millionen Social-Media-Beiträge zu 3.000 Marken haben die Experten ausgewertet und dabei untersucht, wie oft die deutschen Verbraucher über Marken diskutieren und wie sie über Preis, Service, Qualität und Ansehen urteilen.

Das Ergebnis überrascht durchaus: Im Bereich Mode & Lifestyle steht nicht etwa eine internationale Top-Marke auf Platz eins des Rankings, sondern der Hamburger Vertikalanbieter Tom Tailor. Weniger überraschend ist hingegen das Ergebnis für die Sportartikel-Branche ausgefallen. Hier steht Adidas ganz oben in der Gunst der User.

Nachvollziehbar ist auch der Sieg von Levi’s in der Kategorie Jeans. Dass der doch eher gesichtslose Großkonzern Amazon das Ranking als bester Versand- und Online-Händler anführt, ist angesichts der umfangreichen Social Media Kampagnen der Konkurrenz doch etwas ernüchternd.

Die Datenerhebung erfolgte laut der Autoren von Januar bis Dezember 2016.

Foto: Tom Tailor