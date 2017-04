Takko macht in Russland dicht

Der Telgter Mode-Discounter Takko zieht sich aus Russland zurück und hat die meisten russischen Filialen bereits geschlossen, wie etwa in St. Petersburg. In Moskau gibt es noch einige offene Läden, aber auch diese sollen bis Ende des Monats geschlossen werden. Offiziell gibt es keine Stellungnahme und Kunden sowie Vermieter tappen im Dunkeln. Eine Anfrage von FashionUnited beim Hauptsitz des Unternehmens wurde nicht beantwortet.

„Das Geschäft im Einkaufszentrum City Lefortovo ist noch in Betrieb. Wir haben gehört, dass die Läden der Marke massiv geschlossen werden, aber Vertreter der Marke in unserem Einkaufszentrum sagen noch nichts über die Schließungen“, bestätigte ein Mitarbeiter des City Lefortovo gegenüber FashionUnited. „Takko Fashion in 'City Lefortovo' ist kaum belebt; der Laden ist fast leer, es gibt keine Auswahl und trotz 70 Prozent Rabatt wird nichts verkauft.“

Laut der russischen Tageszeitung Kommersant soll Fashion Family, ein Joint Venture zwischen Takko, den Kopeyka-Gründern und dem Miteigentümer vonTsentrobuvi, Sergei Lomakinzwischen, ab April 2017 aufgelöst werden. Grund ist die wirtschaftliche Unabhängigkeit, die die einst 60 Filialen starke Kette, nie erreichte. Und dies könnte durch nicht genug Anpassung an den russischen Markt und einen Rückgang der Produktqualität hervorgerufen worden sein.

Takko schließt bis Ende April alle russischen Filialen

Benutzer der offiziellen Takko Fashion-Gruppe „VKontakte“ machen ihrer Empörung Luft: „Der Laden in Rjasan bei Moskau wurde erst im Dezember 2016 eröffnet und jetzt wird er schon wieder geschlossen?“ heißt es. „Ich war im Einkaufszentrum 'Regenbogen', Rabatte von 50-70 Prozent, aber nach einem Rundgang durch den Laden, habe ich nichts Vernünftiges gefunden. Alles war getragen, nichts sauber, alte Kollektionen... [Ich hatte] den Eindruck eines faden Second Hand-Ladens.“

Spekuliert wird natürlich auch eifrig über den Grund für den plötzlichen Rückzug: „Sie sagen, dass Unternehmen sei wegen des Wechselkurses zwischen Rubel und Dollar pleite. Es ist aber möglich, dass der Verkauf irgendwann wieder aufgenommen wird.“

Andere wollen einfach nur die Wahrheit herausfinden: „Takko Fashion ist pleite! Das Verkaufspersonal sagt nicht, dass der Laden geschlossen ist, aber es gibt keine Lieferungen, die Regale sind halb leer. Nur ein Mitarbeiter murmelte, dass das Unternehmen aufgekauft wurde, oder sowas in der Art... Wo kann ich die Wahrheit herausfinden?“

Takko ist derzeit mit über 1.900 Filialen 1in 20 europäischen Ländern vertreten; die ersten russischen Filialen wurden 2013 eröffnet. Noch im November 2014 hatte Takko GUS-Geschäftsführer Konstantin Arkhipov bekräftigt, die Expansion in Russland nicht verlangsamen zu wollen.

Ursprünglich war geplant, die Marke Family Fashion zu einem Netzwerk mit 500 Filialen auszubauen, aber das ließ sich angesichts fallender Umsätze nicht verwirklichen: Betrug der Jahresumsatz zu Spitzenzeiten im Jahr 2014 4 Millionen Rubel (rund 67.000 Euro), fiel er in den Folgejahren stetig.

Foto: Takko Fashion