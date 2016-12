Warum Fast Retailing, LVMH und Hermes 2016 gute Investitionen waren

Das Jahr 2016 machte es einigen Modeunternehmen leichter als anderen; eine Tatsache, die deutlich wird, wenn man die Top Ten der börsennotierten Modeunternehmen betrachtet. Während einige Modefirmen mit Währungsschwankungen und politischer Instabilität zu kämpfen hatten, waren andere mit einer schwächeren Nachfrage und einem veränderten Konsumverhalten ihrer Kundschaft konfrontiert. Allerdings schaffte es eine Handvoll von Modeunternehmen, gegen dies anzukämpfen und nicht nur an die Spitze zu kommen, sondern auch den Marktwert ihrer Unternehmen steigen zu sehen, was sie zu wertvollen Investitionen macht.

Aber es gibt ein Modeunternehmen, das sogar um eine Ebene mehr gestiegen ist als seine Mitstreiter, und das ist kein anderes als der japanische Modekonzern Fast Retailing. Laut den von FashionUnited gesammelten Daten der Top Ten der börsennotierten Modeunternehmen von 2016 ist Fast Retailing der größte Gewinner in Bezug auf den in den letzten sechs Monaten gestiegenen Marktwert, stieg er doch von 29,1 Milliarden US-Dollar im Juni 2016 auf 39,6 Milliarden US-Dollar im Dezember 2016. Ein Teil seines Erfolgs ist auf das massive Wachstum des Konzerns in China zurückzuführen, da er es hier geschafft hat, schnell zu expandieren und wie angekündigt dies auch zukünftig in dieser Region tun wird. Städte-Analysten glauben, dass die Kernmarke von Fast Retailing, Uniqlo, riesiges Potenzial hat, in der größte Region Asiens zu wachsen. Dies trug dazu bei, seinen Marktwert in den letzten sechs Monaten um 10,5 Milliarden US-Dollar oder 36 Prozent zu steigern.

Eine Luxusmodegruppe, die geschafft hat, dem Trend zu trotzen und in diesem Jahr ein solides Wachstum zu erzielen und sich als kluge Investition herauszustellen, ist LVMH. Das französische Luxusunternehmen schaffte es, durch eine Anpassung seiner Preise und dem Hinzufügen von mehr Einstiegspreisen für seine Kernmarke Louis Vuitton die wachsende Zahl chinesischer, amerikanischer und russischer Verbraucher zu nutzen, die sich von High-End-Luxusartikeln weg und zu erschwinglichen Luxusartikeln hin bewegen. LVMH war auch klug genug, Donna Karan International zu verkaufen, ein Schritt, der sich als weise Desinvestition herausstellte und der Gruppe dabei half, ihren Schwerpunkt auf ihr Kernangebot zu verstärken. Zusammen halfen diese wichtigen Schritte LVMH dabei, seinen Marktwert von 88,7 Milliarden US-Dollar im Juni 2016 auf 96,1 Milliarden US-Dollar im Dezember 2016 zu steigern.

Ein weiterer Akteur der Luxusmode, der sich als solide Investition dieses Jahres heraustellte, ist kein anderer als Hermes. Die Luxusmarke wurde vor allem durch ein robustes Wachstum im Lederwaren- und Sattlerbereich unterstützt, die zu einem Wachstum seines Marktwerts von Juni bis Dezember 2016 von 7,4 Milliarden US-Dollar auf 44,7 Milliarden US-Dollar führte. Dieses plötzliche Wachstum, das mit Hermes' Investitionen in seine Lieferkette und Prognose zusammenfiel, ist besonders einzigartig, da es trotz einer anhaltenden Unsicherheit des europäischen, chinesischen und US-amerikanischen Markts geschah. Bloomberg erwähnte bereits zuvor, dass „Hermes die Produktion seiner charakteristischen Lederwaren steigere, die Wartelisten von mehr als einem Jahr haben, während viele seiner Luxuskollegen zurückfahren. Hermes' Vorstoß zeigt die Vorzüge der Förderung von Exklusivität und eines nicht zu schnellen Wachstums, sogar in Zeiten des Aufschwungs.”

Foto: Fast Retailing