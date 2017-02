Weniger Umsatz, mehr Gewinn: Ahlers erfüllt Erwartungen

Der Bekleidungskonzern Ahlers AG hat am Montag erste Resultate für das Geschäftsjahr 2015/16 veröffentlicht. Die fielen zufriedenstellend aus: Sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis konnte das Herforder Unternehmen die eigenen Erwartungen erfüllen. Prognostiziert hatte der Vorstand „stabile bis leicht rückläufige Umsätze und ein spürbares Plus auf allen Ergebnisebenen“. Und so kam es letztlich auch: Aufgrund strategischer Maßnahmen schrumpften die Erlöse ein wenig, der Gewinn wurde aber deutlich gesteigert.

Den vorliegenden Zahlen zufolge sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Prozent auf 237,8 Millionen Euro. Einen Rückgang gab es nur aufgrund der Einstellung der Marke Gin Tonic und der Beendigung der Geschäfte mit dem „letzten großen Private Label Kunden“ des Unternehmens. Beide Maßnahmen hätten zu einem Umsatzverlust von insgesamt 7,7 Millionen Euro geführt, heißt es in einer Ad-hoc-Mitteilung. Im Kerngeschäft konnte sich der Konzern demgegenüber verbessern. Der Gesamtumsatz der Marken Baldessarini, Pierre Cardin und Pioneer Authentic Jeans wuchs um 1,6 Prozent auf 232,3 Millionen Euro.

Obwohl der Gewinn um 79 Prozent stieg, sollen die Dividenden gesenkt werden

Beim Ergebnis legte Ahlers wie vorausgesagt kräftig zu. Der Konzernüberschuss nach Steuern sprang im Vergleich zum Vorjahr um 79 Prozent auf 2,5 Millionen Euro. Der Vorstand wertete das als Beleg für die Wirksamkeit des Sparprogramms: „Die im Vorjahr eingeleiteten kostensenkenden Maßnahmen haben in der Berichtsperiode zu spürbar steigenden Ergebnissen geführt“, teilte er mit. So wurde durch die Aufgabe von Gin Tonic Personal- und Sachkosten gespart, der Ausstieg aus dem margenschwachen Private-Label-Geschäft wirkte sich positiv auf das Ergebnis aus.

Sein vollständiges Zahlenwerk für das abgelaufene Geschäftsjahr will das Unternehmen am 15. März präsentieren. Verkündet wurde aber bereits, dass die Dividende trotz der Ergebnisverbesserung deutlich niedriger ausfallen soll als zuletzt: Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung „eine im Vergleich zum Vorjahr um fünf Cent reduzierte Dividende von 0,15 Euro je Stamm- und 0,20 Euro je Vorzugsaktie“ vorschlagen.

Ahlers AG: Geschäftsjahr 2015/16

Umsatz 237,8 Millionen € -1,7% Gewinn nach Steuern 2,5 Millionen € +79%

Foto: Baldessarini