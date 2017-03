Zara-Mutter Inditex steigert Umsatz und Gewinn

Der spanische Bekleidungskonzern Inditex konnte auch im Geschäftsjahr 2016/17 erneut kräftig wachsen: Umsatz und Ergebnis wurden klar verbessert. Auch ins laufende Jahr ist die Gruppe, zu der neben dem populären Filialisten Zara auch die Konzepte Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home und Uterqüe gehören, stark gestartet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr, das am 31. Januar endete, erwirtschaftete Inditex einen Umsatz in Höhe von 23,3 Milliarden Euro. Damit wurde das Vorjahresniveau um zwölf Prozent übertroffen. Dabei konnte der Konzern in allen Marktregionen zulegen. Zum kräftigen Wachstum trug erneut die Expansion im Ausland bei: Im Laufe des Jahres erweiterte der Konzern sein weltweites Filialnetz um 279 Standorte, Ende Januar verfügte er damit über 7.292 Läden in 93 Märkten. Zudem wurde die Online-Präsenz ausgebaut. So wurden im vergangenen Jahr zwölf neue Online-Märkte erschlossen. Doch auch in den Geschäfte, die schon länger als ein Jahr bestehen, war die Nachfrage hoch: Auf vergleichbarer Fläche stiegen die Erlöse um zehn Prozent.

Der Nettogewinn von Inditex wuchs um knapp zehn Prozent

Trotz hoher Investitionen in die internationale Expansion, den Ausbau der Logistik und digitale Innovationen konnte Inditex auch das Ergebnis deutlich verbessern: Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wuchs um acht Prozent auf 5,08 Milliarden Euro, der Jahresüberschuss um knapp zehn Prozent auf 3,16 Milliarden Euro. Davon sollen nun auch die Anleger profitieren: Der Konzern plant, die Jahresdividende um rund 13 Prozent auf 0,68 Euro je Aktie anzuheben.

„Wir haben vor dem Hintergrund starker Vergleichszahlen aus dem Vorjahr positive Resultate vorgelegt“, erklärte CEO Pablo Isla. Er kündigte an, dass der Konzern auch im laufenden Jahr kräftig investieren werde, um seine Ziele „mittel- und langfristig“ zu erreichen. Vorgesehen ist derzeit ein Investitionsvolumen von 1,5 Milliarden Euro, mit dem unter anderem die digitalen und logistischen Kapazitäten weiter gestärkt und Umweltschutzinitiativen vorangetrieben werden sollen. Bei der Flächenexpansion soll das Tempo des Vorjahres gehalten werden. Der Start ins neue Jahr ist jedenfalls geglückt: Bereinigt um Wechselkursveränderungen und Kalendereffekte übertraf der Einzelhandelsumsatz im Zeitraum vom 1. Februar bis zum 12. März das Vorjahresniveau um 13 Prozent.

Foto: Inditex