Calvin Klein x Amazon Fashion

Die US-Modemarke Calvin Klein ist eine Partnerschaft mit Amazon Fashion eingegangen und wird zusammen mit dem Mode-Portal ein Einzelhandelserlebnis für die Feiertage schaffen, das ab sofort bis 31. Dezember verfügbar ist. Zum Einkaufserlebnis gehören zwei Pop-up-Shops in New York City und Los Angeles und ein Onlineshop der Marke unter Amazon.com/mycalvins, die Kunden exklusive Styles und Angebote bieten werden.

„Wir sind stolz darauf, für dieses aufregende Einzelhandelskonzept mit Amazon Fashion zusammenzuarbeiten“, sagte Cheryl Abel-Hodges, Chefin von Calvin Klein Underwear-und PVHs The Underwear Group. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden ein stimulierendes und inhaltsorientiertes Einkaufsumfeld zu bieten und wir freuen uns, diese Erfahrung rechtzeitig zur Festtagssaison Calvin Klein- und Amazon-Kunden sowohl online als auch offline bieten zu können.“

Dies ist eine erste Kollaboration zwischen Amazon Fashion und Calvin Klein. In den Pop-up-Shops in Soho in New York und Santa Monica in Los Angeles werden Produkte der Calvin Klein Underwear-Reihe geboten, einschließlich Loungewear, während es online eine erweiterte Auswahl von Calvin Klein Underwear und Calvin Klein Jeans gibt.

Teil des Einkaufserlebnisses in den Pop-up-Shops sind Umkleidekabinen mit Amazon Echo-Geräten, mit den Kunden Alexa verschiedene Fragen zu Calvin Klein-Produkten stellen und sogar die Musik ihrer Wahl spielen können. Per Amazon App können die gewünschten Produkte dann gescannt und entweder direkt im Geschäft gekauft oder nach Hause geliefert werden.

Zudem werden keine Mühen gescheut, Kunden einzubinden und zu unterhalten. So können sie etwa ihre gekauften Artikel personalisieren lassen oder ihre eigenen Inhalte für die sozialen Medien kreieren und sie per Videokonferenz in Lounge-Bereichen sogar von Küste zu Küste austauschen. Ebenso werden Prominente wie Supermodel Karlie Kloss und Komikerin Lilly Singh mit speziellen Veranstaltungen während der Festtagssaison für Unterhaltung sorgen.

„Die Festtagssaison ist eine der wichtigsten Einkaufszeiten für unsere Kunden und wir freuen uns, mit Calvin Klein zusammenzuarbeiten, um ein vergnügliches, interaktives Erlebnis zu bieten, das unsere Kunden auf interessante Weise mit den Produkten verbindet“, fasste Michelle Rothman zusammen, Vizepräsidentin bei Amazon Fashion.

Fotos: Calvin Klein