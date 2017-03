Instagram: Roll-out der Shopping-Funktion

Im letzten Herbst hatte Instagram in den USA mit der Einführung der Shopping-Funktion bei ausgewählten 20 Retailern begonnen – darunter Abercrombie & Fitch, Coach, Hollister, J.Crew, Kate Spade New York, Michael Kor,s Levi’s, Macy‘s etc. Nach Abschluss der Testphase soll das Projekt nun für Tausende von Anbietern genutzt werden können. Zunächst allerdings nur für Brands und Retailer aus den Bereichen Fashion, Schmuck und Kosmetik.

„Die Leute sind stets auf Entdeckungstour bei Instagram, und sie wollen noch einen Schritt weiter gehen“, sagt Jim Squires, Director, Market Operations at Instagram. Deshalb habe man beschlossen, diese Möglichkeiten in die Plattform einzubauen, so das Unternehmen. Vorerst wolle man sich auf die drei Kategorien Fashion, Schmuck und Kosmetik fokussieren, weil die Plattform in dem Bereich die meisten User hat und die Konsumenten das größte Interesse zeigen.

Mit dem Roll-out ging auch ein Update der Shopping-Funktion einher. So soll es jetzt einfacher sein, die Produkte als kaufbar in den Beiträgen zu kennzeichnen. Auch die Erfolgsmessung der Beiträge soll optimiert worden sein.

Tessa Kavanaugh, Social-Media-Chefin bei Macy’s: „Mit der Möglichkeit, bestimmte Produkte dank eines nahtlosen Übergangs von der Social-Media-Plattform zu unserem Online-Shop kaufen zu können, hilft uns Instagram dabei, besser mit den Konsumenten interagieren zu können.“ Die neue Funktion habe im letzten Weihnachtsgeschäft teilweise sogar zu einer Verdoppelung der Zugriffe auf den Online-Shop geführt.

