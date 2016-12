Internationale Steuerpolitik: Modehandel fordert mehr Fairness

Das Zeitalter der Digitalisierung bestimmt längst die Warenströme und Handelsbeziehungen der Welt. Vor allem der Handel nutzt immer mehr die Vorteile digitaler Bestellverfahren, den Onlineshopping liegt im Trend. Auch der grenzübergreifende Versandhandel nimmt stetig zu. Mittlerweile werden bereits 8,6 Prozent der Online-Bestellungen aus Deutschland bei ausländischen Shops getätigt, mit einem Umsatzvolumen von insgesamt 1,4 Milliarden Euro.

Auch deutsche Onlinehändler wollen nun vermehrt auch ins Ausland liefern, prangern jedoch die ungleichen Wettbewerbsbedingungen in den einzelnen Ländern an – egal ob in der EU oder weltweit. Auf einem Fachkongress der CDU/CSU-Bundestagsfraktion verwies der Präsident des Handelsverbands HDE, Josef Sanktjohanser, erneut auf die große Bedeutung des fairen Wettbewerbs im europäischen und globalen Handel im Zeitalter der Digitalisierung.

„Wir erleben im europäischen wie im globalen Handel eine höchst unterschiedliche Rechtsdurchsetzung und eine zunehmende Diskriminierung der Einzelhändler“, so Sanktjohanser. Er fordert deshalb „dringend gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle“. Hintergrund der Intervention sind vor allem aus den USA und China stammende große internetbasierte Plattformen, die auch auf dem deutschen und europäischen Markt tätig sind. Diese sind mit der rein nationalen oder auch europäischen Gesetzbegebung nicht zu fassen.

Gleiche Steuern und Sozialstandards für alle?

Anbieter von Online-Marktplätzen aus Nicht-EU-Ländern haben die Möglichkeit, ihre Waren an EU-Bürger zu verkaufen und die Auslieferung der Ware von Logistikstandorten innerhalb der EU aus zu organisieren. Oft wird dabei jedoch die eigentlich fällige Einfuhrumsatzsteuer umgangen. Auch entfallen zunehmend die gesetzlich üblichen Gewährleistungen für Produktsicherheit oder die Einhaltung von ökologischen und sozialen Standards.

Im Gegensatz zu hiesigen Versandhändlern übernehmen die internationalen Online-Marktplätze oftmals keinerlei Verantwortung und sehen sich nur als Mittler zwischen dem Anbieter und den Kunden. „Im Sinne eines fairen Wettbewerbs müssen die Betreiber von Online-Plattformen wie die übrigen Händler zur Einhaltung unserer Steuergesetze und aller Normen in die Pflicht genommen werden“, fordert Sanktjohanser. Die globalisierte Wirtschaft brauche dabei mindestens Lösungen auf EU-Ebene, in der weiteren Folge sei eine globale Marktordnung mit gleichen Spielregeln notwendig.

Gerade der deutsche Modehandel könnte von allgemein und international gültigen Standards profitieren. Steuerliche und soziale Verpflichtungen bringen die Branche gegenüber der stets wachsenden Konkurrenz, vor allem aus Asien, immer weiter ins Hintertreffen. Eine Regelung für alle Onlinehändler, wonach Einnahmen dort versteuert werden müssen, wo sie erwirtschaftet werden, könnte hier bereits Abhilfe schaffen. Zudem müssten Steueroasen – auch und gerade in der EU – abgeschafft werden. Angesicht der derzeitigen Uneinigkeit der europäischen Führungseliten dürfte dies jedoch vorerst ein Wunschtraum bleiben.

Foto: Gabi Eder / pixelio.de