Neues Ausbildungsjahr: Einzelhandel hat noch „viele freie Stellen"

Wie bereits in den vergangenen Jahren gibt es auch zum aktuellen Start in das Ausbildungsjahr im deutschen Einzelhandel noch viele freie Ausbildungsstellen. Das zeigen aktuelle Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Demnach sind noch über 13.000 Plätze für den Kaufmann/-frau im Einzelhandel und mehr als 10.000 Stellen für Verkäuferinnen und Verkäufer unbesetzt.

„Für die Unternehmen wird es immer schwieriger, geeignetes Personal für ihre Ausbildungsstellen zu finden. Die Ursachen liegen im demographischen Wandel und oft auch in der zu geringen gesellschaftlichen Wertschätzung für die duale Ausbildung“, so HDE-Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth. Deshalb müsse in der Berufsorientierung an den Schulen und insbesondere den Gymnasien noch deutlicher gemacht werden, dass nicht nur die akademische Bildung zu guten Karrierechancen führe. Im Handel beispielsweise hätten mehr als 80 Prozent der Führungskräfte ihre Laufbahn mit einer Ausbildung in der Branche begonnen.

Immerhin: Die beiden Kernberufe des Einzelhandels gehören bei den Auszubildenden noch immer Jahr für Jahr zu den beliebtesten Berufen. So landeten 2016 bei der Zahl der häufigsten Ausbildungsgänge die Berufe Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel auf Platz zwei und die Verkäufer/innen auf Platz drei. Insgesamt wurden allein im letzten Jahr so rund 150.000 Ausbildungsverträge geschlossen.

Um auch in Zukunft weiter für Berufseinsteiger interessant zu bleiben, hat die Branche ihre Ausbildungsinhalte gerade erst an die neuen Herausforderungen angepasst. So gibt es seit diesem Monat beispielsweise die neue Wahlqualifikation Onlinehandel, mit der stationäre Einzelhandelsunternehmen, die auch den Vertriebsweg Online nutzen, den Fachkräftenachwuchs noch passgenauer ausbilden wollen. Darüber hinaus wurde die Schaffung des neuen Ausbildungsberufs Kaufmann/-frau im E-Commerce initiiert. In diesem Beruf kann ab Sommer 2018 ausgebildet werden.

