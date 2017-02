Preisauftrieb beschleunigt sich: Inflationsrate steigt im Januar auf 1,9 Prozent

Die Verbraucherpreise ziehen in Deutschland wieder kräftig an: Im Januar stieg die Jahresteuerungsrate auf den höchsten Wert seit dreieinhalb Jahren. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte, lag sie bei 1,9 Prozent. Damit setzte sich der Trend aus dem Dezember fort, in dem die Inflationsrate bereits bei 1,8 Prozent gelegen hatte. Es war der erste Monat im Jahr 2016 gewesen, in dem die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um mehr als ein Prozent gestiegen waren.

Auch im Januar waren die Energiepreise maßgeblich für die vergleichsweise hohe Teuerungsrate verantwortlich: Sie stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,9 Prozent. Auch Nahrungsmittel waren deutlich teurer als vor einem Jahr (+3,2 Prozent). Insgesamt stiegen die Preise für Waren daher durchschnittlich um 2,7 Prozent. Weniger hoch fiel die Teuerungsrate bei Bekleidung und Schuhen aus (+1,5 Prozent). Dienstleistungen verteuerten sich im Durchschnitt um 1,2 Prozent.

Gegenüber dem Vormonat Dezember sanken die Verbraucherpreise um 0,6 Prozent. Die Behörde führte die vor allem auf typische Saisoneffekte zurück. So waren Reisen deutlich günstiger als im „Urlaubsmonat“ Dezember. Auch die Preise für Bekleidung (-5,7 Prozent) sowie Schuhe und Schuhzubehör (-3,7 Prozent) gingen aufgrund des Ausverkaufs von Winterwaren gegenüber dem Dezember merklich zurück.

Foto: ECE