Primark baut Präsenz in Deutschland aus

Der Textildiscounter Primark will in Deutschland weiter expandieren. «Wir wollen sieben neue Läden eröffnen in Berlin, München, Stuttgart, Bielefeld, Wuppertal, Ingolstadt und Bonn», sagte John Bason, Finanzvorstand des Mutterkonzerns Associated British Foods, dem «Handelsblatt» (Freitag). Damit soll die Zahl der Filialen in Deutschland in den kommenden zwei Jahren von 22 auf 29 ansteigen.

Auch die Konkurrenz will in Deutschland weiter wachsen, obwohl der deutsche Textilmarkt im vergangenen Jahr um ein Prozent auf 62,7 Milliarden Euro geschrumpft ist. Die Ketten KiK und C&A wollen neue Filialen eröffnen. Auch der italienische Modekonzern OVS hatte zuletzt angekündigt, auf den deutschen Markt zurückzukommen. Geplant ist die Eröffnung von über 100 Filialen im Laufe des Jahres. (DPA)