Reebok: 500 FitHub-Stores in China bis 2020

Große Pläne sind für Reebok in China angesagt: Gleich 500 FitHub-Stores sollen bis 2020 eröffnet werden, um so die Präsenz des Unternehmens in China zu erweitern und die führende Sportswear-Marke der Region zu werden.

„Für eine Fitness-Marke gibt es derzeit kein besseres Land zum Investieren als China. Dementsprechend haben wir viele Zeit und Energie darauf verwendet, eine China-Strategie zusammenzustellen, die den speziellen Bedürfnissen der chinesischen Verbraucher in Bezug auf Produkt, Aussage und Erlebnis entspricht“ , kommentierte Chad Wittman, Reebok-Geschäftsführer für den Großraum China gegenüber China Daily.

Mit diesem Schritt wird sich die Marke, die zur Adidas Group gehört, ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem US-Rivalen Nike liefern, der derzeit als Marktführer in China gilt. Unterstützung holt sich Reebok von der Belle International Holdings, einem der führenden Schuhhändler des Landes, um das FitHub-Konzept, zu dem im Laden abgehaltene Kurse, Veranstaltungen und Fitnessexperten gehören, zu verwirklichen und das Netzwerk auszuweiten.

Außer dem üblichen Angebot von Sportbekleidung, Schuhen und Fitnessausstattung sollen chinesischen Kunden auch spezialangefertigte Produkte angeboten werden. Im Moment ist die Marke auf drei Hauptkategorien ausgerichtet: Laufen, Trainung und klassische Produkte, wobei besonders der Laufsport sich in China in den letzten Jahren wachsender Beliebtheit erfreut.

Derzeit betreibt Reebok in China sieben FitHub-Stores in wichtigen Städten wie Peking, Hangzhou und Qingdao und plant, noch in diesem Jahr 50 weitere Geschäfte zu eröffnen.

Foto: Adidas Group