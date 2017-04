Timberland expandiert mit Franchisepartnern

Die US-amerikanische Lifestylemarke Timberland baut ihre Präsenz weiter aus und eröffnet drei neue Franchise Stores in Deutschland und der Schweiz mit Ladenflächen zwischen 36 und 67 Quadratmetern. In Passau eröffnete bereits am 23. Februar ein neuer Timberland Store in der Innenstadt. In der Schweiz folgt nach einem "Re-Fresh" des Storekonzepts und einem Inhaberwechsel die Wiedereröffnung des Stores in Bern am 08. April. Zudem öffnet ab 29. April ein neuer Timberland Store in Winterthur seine Pforten.

Alle drei Stores bieten auf ihrer Verkaufsfläche Damen-, Herren- und Kinderschuhe sowie eine Auswahl an T-Shirts, Hemden, Jacken, Polos und Pullis für Herren sowie eine Auswahl an Accessoires.

Foto: Timberland