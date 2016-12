Weihnachtsgeschäft: Handel hofft auf furioses Finale

Kurz vor dem vierten Advent und rund eine Woche vor Heiligabend stellt sich der Modehandel auf einen starken Endspurt im Weihnachtsgeschäft ein. Nachdem die Saison recht verhalten startete und zunächst kaum Winterkleidung abverkauft werden konnte, sollen es nun die letzten Einkaufstage und anziehende Temperaturen richten.

Was dem Modehandel bislang die größten Sorgen bereitete, waren diverse Umfragen, wonach nur noch rund zwölf Prozent der deutschen Verbraucher Textilien unter den Baum legen wollen. Smartphones, Elektroartikel, Bücher, DVDs und natürlich Bargeld oder Gutscheine stehen in diesem Jahr hoch im Kurs, und sogar Selbstgemachtes ist wieder hip.

Für Mode interessierte sich bislang hingegen kaum jemand. Dies soll sich nun jedoch ändern: Grerade der Modehandel hat für den vierten Advent und die Tage bis Heiligabend hohe Erwartungen und setzt ganz auf den finalen Kundensturm kurz vor dem Fest.

Viele kaufen kurz vor Schluss

Insgesamt erwartet der deutsche Einzelhandel laut Informationen seines Dachverbands HDE in den Monaten November und Dezember Umsätze in Höhe von über 90 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr entspräche das einem Wachstum von 3,9 Prozent. Alleine auf den Online-Handel werden demnach 12,3 Milliarden Euro Umsatz entfallen, was ein Plus von zwölf Prozent im Vergleich zu 2015 ergäbe.

Was den Händlern derzeit am meisten Hoffnung macht: Das ifes-Institut der FOM-Hochschule hat in einer vom HDE unterstützen Umfrage herausgefunden, dass in diesem Jahr jeder dritte Mann und rund jede fünfte Frau die Weihnachtsgeschenke zwischen dem 16. und dem 22. Dezember kaufen möchte. Angesichts der Tatsache, dass die Weihnachts-Umsätze bereits zum dritten Adventswochenende auf Vorjahresniveau lagen, ist hier also noch eine Menge Potential für die nächsten Tage vorhanden.

Abgerechnet wird allerdings wie immer zum Schluss. Last Minute Geschenke manifestieren sich erfahrungsgemäß eher in Kleinigkeiten und weniger in modischen Extravaganzen. Gerade der Textilhandel dürfte daher also doch wieder einmal als einer der Verlierer aus der Saison gehen – von Socken- und Hemdenfabrikanten einmal abgesehen.

Foto: Paul-Georg Meister / pixelio.de