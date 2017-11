Jil Sander zeigt sich zeitlos in Frankfurt

Die weltweit erste Einzelausstellung der deutschen Designerin in einem Museum ist seit dem vergangenen Wochenende in Frankfurt zu sehen. Jil Sander arbeitete eineinhalb Jahre an ihrer Ausstellung für das Museum Angewandte Kunst, die nicht bloß Retrospektive sein will. Aus Mode, Licht und Klang kreiert sie ein neues Werk, das sich puristisch nahtlos in den Museumsbau von Richard Meier einfügt.

Über 3.000 Besucher waren laut Museumsdirektor und Kurator Matthias Wagner K seit Eröffnung bereits der Ausstellung. In verschiedene Bereiche wie Laufsteg, Kollektion und Architektur gegliedert, entfaltet sich auf 3000 Quadratmetern das facettenreiche Gesamtwerk einer der einflussreichsten Modedesigner*nnen ihrer Generation.

Atelier

Jil Sanders intensive Beschäftigung mit dem Material von der Recherche bis zur Entwicklung von neuen Stoffen zeigt sich im “Atelier”. Sie befreit die Frauen von der Vergänglichkeit des Dekors befreit, indem sie zartes Kaschmir und andere dezente Stofftöne zu ihren schlichten Designs zusammensetzt, die ihre Träger schützen soll.

“Wenn sich in meiner langen Designerfahrung so etwas wie eine Handschrift ergeben hat, dann liegt sie in den Schnittmustern. Sie sind meine Formeln, die ich immer wieder perfektioniere und vor allem neue entwerfe. Was am Ende einfach und evident aussieht, ist die Frucht langen Experimentierens.” Jil Sander

Accessoires

Dekaden nach der ersten Präsentation von Jil Sanders Kleidern, Mäntel und Schuhen wirken diese noch immer aktuell und tragbar. Ihre Ausstellung heißt "Präsens" - weil sie ein aktuelles und neues Gesamtwerk zeigt und wie zeitlos ihre Entwürfe gegenwärtig sind.

Kollektion

Backstage

Laufsteg

“Die Modenschau ist der magische Raum des ersten Eindrucks. Mode wird existent, weil sie als Mode präsentiert wird.” Wandtext zur Ausstellung

Architektur

Jil Sander setzt mit der Eröffnung ihres Flagship-Stores in der Pariser Avenue Montaigne Nr. 50 einen Maßstab in der Modewelt. Der Einsatz von Licht das hinter spitz zulaufenden “Flying Walls” diffus ausscheint, sind Teil ihres Wirkens im architektonischen Bereich, das auch Gartenkunst umfasste.

“Man braucht Sensibilität für die architektonischen Gegenseiten, und man muss der Versuchung widerstehen, jede Leere zu füllen.” Jil Sander

Mode und Kunst

Die deutsche Designerin setzte sich auch mit Gegenwartskunst auseinander. So nutzt sie für die Frühjahr-Sommer Kollektion 2014 Motive des italienischen Künstlers Alighiero Boetti für ihre Kollektion.

Kampagne

“Mit Fotografen wie Irving Penn, Peter Lindbergh, Nick Knight…, schafft Jil Sander traditionelle Vorurteile über Geschlechter beseite, bis nur das suchende, immens lebendige und völlig gegenwärtige Individuum übrig bleibt.” Wandtext zur Ausstellung

Jil Sander x Richard Meier

Der Stil des Museum-Gebäudes von Architekt Richard Meier war laut Direktor Matthias Wagner K, einer der Gründe für Jil Sander ihre Ausstellung in dem Museum Angewandte Kunst zu zeigen.