In Bildern: Presley Gerber & Rafferty Law zeigen Tommy Hilfiger Kollektion auf der Pitti Uomo

Tommy Hilfiger hat erneut digitale Finesse und starke Millennial-Kenntnisse bewiesen. Auf der ersten Hilfiger Edition Fall 2017 Show auf der Pitti in Florenz zeigte das US-amerikanische Label, das zur PVH Group gehört, seine Mode an einigen der größten männlichen Influencer der Millennial-Zielgruppe. Presley Gerber, Lucky Blue Smith, Rafferty Law, Gabriel Kane Lewis und Julian Ocleppo präsentierten am Dienstagabend die Herbstkollektion Hilfiger Edition 2017 im historischen Palazzo Corsini.

Links nach rechts: Rafferty Law, Presley Gerber, Julian Ocleppo, Gabriel Kane Lewis und Lucky Blue Smith.

“Ich bin sehr stolz darauf, meine Menswear-Kollektion hier auf der Pitti Immagine Uomo präsentieren zu können“, sagte Tommy Hilfiger. „Seit ich meine Brand 1985 ins Leben rief, ist Menswear ein wichtiger Teil von der Tommy Hilfiger-Brand. Herrenmode erlebt gerade ein Hoch und es it toll, auf der Pitti zu sein, einer der großartigsten Plattformen in der Welt für Herrenmodedesign.“

Dies ist nicht das erste Mal, dass Presley Gerber, der 17-jährige Sohn von Supermodel Cindy Crawford und Rafferty Law, der 20-jährige Sohn von Schauspieler Jude Law, den Laufsteg zieren. Beide liefen bei der Dolce & Gabbana's SS17 Modenschau im vergangenen Juni mit und waren auch in der Kampagne des italienischen Modehauses zu sehen. Auch Altersgenosse Gabriel Kane Lewis, der 21-jährige Sohn von Schauspieler Daniel Day-Lewis war bei der Dolce & Gabbana-Show mit von der Partie, allerdings in der Front Row.

Die neue Kollektion, die auf der Pitti Uomo vorgestellt wird, will die Menswear der Brand in ein neues Licht rücken und die klassische Brand für junge Kunden attraktiver machen. Im Rahmen der Präsentation gab es daher einige „Basics, die die Grundlage jeder Garderobe bilden“ zu sehen, so die Brand.

Zusätzlich zu der Show zeigt Tommy Hilfiger auch seine gesamte Menswear in der Fortezza Da Basso. So sind die Herrenkreationen der Brand inmitten digitaler Displays ausgestellt, die den preppy Spirit der Marke kommunizieren. Auf der Ausstellungsfläche können Besucher und Einkäufer sich die Herbstkollektionen 2017 via Touchscreen, Handels-Shoppingwalls und Visual Merchandising-Armaturen sowie im charakteristischen Digital Showroom ansehen.

Die Pitti Immagine Uomo läuft noch bis zum 13. Januar 2017. Der ikonische Mensweardesigner Paul Smith, und der belgische Modemacher Tim Coppens sind die geladenen Gastdesigner der 91. Ausgabe der Pitti Uomo.

Fotos: Courtesy of Tommy Hilfiger