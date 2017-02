Sportmesse ISPO feiert Ausstellerrekord

Am 5. Februar ist es wieder soweit: Für vier Tage wird München zum Treffpunkt des internationalen Sportbusiness, wenn die Wintersportmesse ISPO ihre Türen öffnet und Aussteller, Einkäufer, Journalisten und Sportstars aus aller Welt begrüßt. Dabei geht die Messe in diesem Jahr mit deutlichen Plus an Unternehmen aus dem Ausland an den Start und legt so in ihrer Internationalität weiter zu. Von den neuesten Wintersport-Trends, der passenden Outdoor-Ausrüstung bis hin zu Fitness- und Sportmode-Trends und technischen Textilien: die Branche will einmal mehr zeigen, was in der kommenden Saison in den Handel kommt.

Die Messe boomt. So berichten die Organisatoren von der Messe München einen Ausstellerrekord von 2.732 Unternehmen, die ihre Erzeugnisse vom 5. bis 8. Februar in den Münchener Messehallen präsentieren werden. „Die 16 Hallen der Messe München sind komplett ausgebucht. 89 Prozent der Aussteller kommen aus dem Ausland“, so Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München.

Die teilnehmerstärksten Länder sind neben Deutschland, China, Italien, Taiwan, Großbritannien und die USA. Zu den Neuausstellern zählen unter anderem Samsung, Casio und Triumph. Stark gewachsen ist der Outdoor-Bereich mit 40 neuen Ausstellern.

Im Fokus: „Frauen im Sport"

In diesem Jahr will die Messe dem Thema „Frauen im Sport" erstmals ein eigenes Forum geben. Schließlich ließen sich durch eine „gezielte und spezielle Ansprache von Frauen neue Umsatzpotenziale in der Sportindustrie erschließen“, so die Organisatoren. Sie sind sich sicher: „Ob als Führungskräfte, Influencerinnen oder als Zielgruppe für die Sportindustrie, der Status-quo zeigt, dass Handlungsbedarf besteht.“ Neben „Diskussionsrunden über Frauen als Zielgruppe der Sportindustrie“ soll es weitere Plattformen zum Thema geben, etwa die „ISPO Women Business Lounge“, eine „Experts4Women Tour zu ausgewählten Marken“ oder ein Besuch der FC Bayern Frauenmannschaft.

Vorgestellt werden soll im Rahmen der Messe auch der neue „ISPO Verbraucherreport“, für den rund 3.500 Konsumenten dazu befragt wurden, wie die Branche neue Wachstumspotenziale ausschöpfen kann. Einen großen Zukunftsmarkt bieten demnach Gesundheits- und Fitnesssportarten, wie Yoga oder Pilates, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Zudem beeinflusst der Sport immer mehr die Mode, so dass sich auch hier weitere Potenziale ergeben sollen. Auch das Geschäft mit Wearables soll weiter forciert und breiteren Zielgruppen zugänglich gemacht werden.

Foto: ISPO Munich