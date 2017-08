Supreme Women&Men München: Farbenfrohe Kollektionen

Nach vier Tagen endete am 8. August die 20. Ausgabe der Ordermesse Supreme Women&Men München, die im MTC world of fashion, Haus 1, stattgefunden hat. Pünktlich zum zehnjährigen Jubiläum der Messe herrschte großer Andrang auf den Gängen der fünf Messehallen. Besonders am Sonntag verzeichnete die Ordermesse eine überdurchschnittlich hohe Besucherfrequenz, die wie immer vor allem aus Süddeutschland und der Alpenregion nach München kommt.

Entsprechend positiv bewertet der Veranstalter die Messe. Auch die modische Aussage der neuen Kollektionen bekam ein gutes Feedback: „Die Vielzahl der farbenfrohen Kollektionen haben mich überwältigt“, so Aline Schade, Geschäftsführerin der munichfashion.company GmbH. „Bei der großen Auswahl fiel es den Kunden bestimmt nicht leicht, sich zu entscheiden. Auf jeden Fall dürfen wir uns im nächsten Jahr auf einen grandiosen Sommer freuen. Ein großes Dankeschön auch an unsere Aussteller und Einkäufer, die uns über die vielen Jahre begleitet haben.“

Am Abend des zweiten Messetages fand mit ca. 250 geladenen Gästen - darunter Aussteller, Besucher, Presse und Partnern – die Party zum zehnjährigen Jubiläum der munichfashion.company GmbH im Heart-Club in München statt.

Die nächste Ausgabe der Supreme Women&Men München ist auf den 10. bis 13. Februar 2018 terminiert.

Foto: Supreme Women&Men