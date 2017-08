Accessories on the Catwalks - Männermode FS18

Trendstops Catwalk-Team bringt Ihnen die neuesten Looks für Taschen, Gürtel und weiche Accessoires, die die Männermode im Herbst/Winter 2018-19 beeinflussen werden. Ein gesteigertes Interesse an Männermode-Accessoires lässt den Sektor derzeit wachsen, wobei eine stärkere Präsenz in zuvor bekleidungsstarken Modereihen zu beobachten ist. Von London und Mailand bis nach Paris und New York zeigen unsere Männermode-Experten Schlüsselaccessoires der richtungsweisendsten Designer und einflussreichsten Shows und identifizieren und analysieren drei Styles, die sicherlich für Ihre nächste Kollektion wichtig sein werden. Unsere umfangreiche Berichterstattung von den Laufstegen und Bildergalerien bewerten den kommerziellen Wert und die Langlebigkeit jedes einzelnen Trends und geben Ihnen die bestmögliche Basis für Ihre Entscheidungsfindung.

In dieser Woche bekommen FashionUnited-Leser einen exklusiven Einblick in drei Accessoires-Produktrichtungen, die die HW18-19-Saison beeinflussen werden. Da Utility-Themen weiter stark sind, orientieren sich Männermode-Accessoires an funktioneller Ästhetik und aktualisieren sie mit einer zeitgenössischen Note. "Nouveau Utility" verbindet subtile Street- und Sporteinflüsse mit Cargo-Looks für einen modernen, militaristischen Anreiz. "The Modern Mountaineer" wendet die Performance-Aspekte des Extremsports auf einen förmlichen Bund an, während "The Bucket Update" lockere Styles mit einem modernen, minimalistischen Anreiz neu erfindet.

Taschen - Nouveau Utility

Utility-Themen entwickeln sich immer stärker und besser. Bei den Accessoires erfinden funktionelle, cargo-inspirierte Taschen den Trend mit einer minimalitischen Ästhetik und einem Hauch urbaner, sportlicher Jugendlichkeit neu. Khaki-Farbtöne und Segeltuchausfertigungen sind klar, während grafische Sportbänder Rändern und Nylon-Trikots ein Hochleistungselement verleihen.

Gürtel - The Modern Mountaineer

Gürtel bekommen mit Nylonrippen und Kletterseilen ein Geländegefühl, wobei Extremsportarten wie Abseilen, Klettern und Bungee-Jumping den Ton angeben und aktive Einflüsse sowohl in den Freizeit- als auch den formellen Bereich vordringen. Umfunktionierte Karabinerhaken und Rucksackverschlüsse orientieren sich an Mischformen und Athleisure-Trends.

Hüte & Kopfbedeckungen - The Bucket Update

Mit dem Verschwimmen formeller und legerer Linien bekommt der "Bucket Hat" mit seinem lockeren Sitz und unstrukturiertem Reiz eine schärfere, klarere Erscheinungsform. Zeitgenössische neutrale Farben und zugeschnittene Details vereinfachen das Accessoire, während unerwartete Futterstoffe und Farbblöcke einfache Silhouetten aufwerten.

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Trendstop: Christopher Raeburn, Alex Mullins, Valentino, Louis Vuitton, Alexander McQueen, Neil Barrett, Lanvin, 22/4 Hommes, alle Frühjahr/Sommer 2018