Catwalk-Schlüsseltrends der Schuhmode FS18

Trendstops Catwalk-Experten bringen Ihnen die neuesten Schuhmoden-Konzepte der Damenmode, die die Frühjahr/Sommer 2018-Saison und darüber hinaus beeinflussen werden. Unser Team von Schuhmode-Experten haben die wichtigsten Trends und innovativen Designs der Laufstege in London, Mailand, Paris und New York analysiert und identifiziert, um Ihnen die Schlüssellooks zu präsentieren, die Ihre nächste Kollektion beeinflussen werden. Unsere umfangreichen Übersichten und Galerien der Schuhmode bewertet jeden einzelnen Trend auf seinen kommerziellen Wert und seine Langlebigkeit hin, um Ihnen die bestmögliche Basis für Ihre Entscheidungsfindung zu bieten.

In dieser Woche bekommen FashionUnited-Leser einen exklusiven Einblick in drei Schuhmode-Richtungen, die der Schlüssel zur FS18-Saison sein werden. "The Fashion Rain Boot" erfindet den klassischen Gummistiefel neu und gibt dem Festival-Liebling eine etwas erwachsenere Richtung. "Beach Party Feet" aktualisiert Badeschlappen FS18 mit frischen, modischen Einflüssen und neuen Hybridkonzepten. "The Sculpted Sole Sneaker" gibt High-Tech-Komponenten Avantgardestatus, während sie jedoch ihre funktionellen, leistungsstarken Eigenschaften behalten.

The Fashion Rain Boot

Der Festival-Gummistiefel wird modisch überarbeitet und regenfeste Materialien wie Plastik und Perspex werden zu Schlüsselmaterialien für FS18. Durchsichtige Stiefel und glänzende PVC-Oberflächen bekommen praktische Raffinesse und zeigen, wie sowohl hohe als auch wadenhohe Stiefel für den Sommer angepasst werden können.

Beach Party Feet

Obligatorische Badeschlappen werden mit einer Reihe richtungsweisender Ausfertigungen und Elemente aufgewertet. Technischer Satin, geschichtete Sandwich-Sohlen und Bergsteigerklemmen verbinden eine sportliche Haltung mit einem trendbewussten Ansatz, während hochhackige Flipflops Mischformen bei den Sandalen einführen.

The Sculpted Sole Sneaker

Sneaker-Silhouetten werden extrem mit stark gestalteten Sohlen in XXL-Proportionen. Grob umrissene Fußrückendetails und übertriebene Schnabel geben sportlichen Obermaterialien ein ultramodernes, konzeptionelles Gefühl und bieten gleichzeitig eine leistungsstarke Federung und Bequemlichkeit.

Bilder mit freundlicher Genehmigung von Trendstop, von links nach rechts: Chanel, Marni, MM6 Maison Margiela, Marc Jacobs, Fenty x Puma, Mary Katrantzou, Louis Vuitton, Public School, Loewe, alle Frühjahr/Sommer 2018.