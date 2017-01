Das war die Berlin Fashion Week H/W 17/18

Die Berliner Modewoche ging vergangene Woche erneut in der deutschen Hauptstadt über die Bühne. FashionUnited berichtete sowohl über die Messen, als auch über die Modenschauen der Berliner Designer. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Artikel zum Thema Berlin Fashion Week lesen Sie hier.

Modemetropole Berlin: Messestadt mit Laufsteg

Die wirklich relevanten Ereignisse der Berliner Fashion Week finden abseits des offiziellen Schauenplans statt, findet Autor Jan Schröder. Als Adresse für anspruchsvolle Mode aus Deutschland hat sich der Berliner Mode Salon im Kronprinzenpalais etabliert, die Geschäfte werden aber auf den Messen gemacht. Und da hat sich Berlin in den vergangenen Jahren einen internationalen Ruf erarbeitet.

Weiterlesen: FashionUnited/Jan Schröder

Fotos: FashionUnited

Dorothee Schumacher eröffnet die Berliner Fashion Week

Mit einer Show der Designerin Dorothee Schumacher begann am vergangenen Dienstag die Berliner Fashion Week. In Schumachers elegant-verspielter Kollektion für den kommenden Herbst und Winter ist viel Schwarz und Weiß sowie warmes Gelb zu sehen, ein Hingucker waren übergroße Schleifen an Kleidern und Jacken.

Weiterlesen: FashionUnited

Fashion Council Germany präsentiert die Gewinner seines Förderprogramms

Im Sommer hatte der Fashion Council Germany (FCG), zusammen mit dem schwedischen Bekleidungskonzern Hennes & Mauritz (H&M), erstmals ein Förderprogramm für junge Designer ausgeschrieben. Am Dienstag gab die Interessenvertretung der deutschen Modebranche im Rahmen der Berliner Fashion Week die Gewinner bekannt. Am ersten „Fellowship Programme by The Fashion Council Germany and H&M“ werden demnach die vier Labels Boulezar, Horror Vacui, Tim Labenda und William Fan teilnehmen.

Weiterlesen: FashionUnited/Jan Schröder

Fotos: Fashion Council Germany

Anja Gockel: Berliner Fashion Week ein Höhepunkt meiner Karriere

Die Mainzer Modeschöpferin Anja Gockel (48) ist zum Ende der Berliner Modewoche und nach ihrer Auszeichnung zur «Designerin des Jahres» sehr zufrieden. «Diese Berlin Fashion Week war für mich ein absoluter Höhepunkt meiner Karriere», sagte sie. «Es sind alle Fäden zusammengelaufen, wie ich es mir nur im Traum hätte vorstellen können.» Die Mutter von vier Kindern hatte ihre Kollektion für den kommenden Winter erstmals im Hotel «Adlon» präsentiert - außerdem wurde sie vom Verein Netzwerk deutscher Mode- und Textil-Designer zur «Designerin des Jahres 2017» gekürt. Die Auszeichnung gab es in diesem Jahr zum ersten Mal.

Weiterlesen: FashionUnited

Modenschauen in Berlin mit viel Samt und Glitzer

What a show of the new Marc Cain Fall/Winter 2017 Collections! We are enchanted by our dancing #balletmagnifique girls! #MarcCainlovesFashionWeek Ein von Marc Cain (@marccain) gepostetes Foto am 17. Jan 2017 um 11:13 Uhr

Gleich mehrere Designer sind sich bei ihren Kollektionen für den Winter 2017/2018 einig: Frau trägt dann vor allem Samt in allen Varianten und Pailletten.

Weiterlesen: FashionUnited

Foto: via Instagram

Berlin Fashion Week: Die Schauen-Highlights

Die Berliner Modewoche mit all ihren Messen, Modenschauen und Events ist auch in der H/W 2017/18-Ausgabe zu Ende. Die spannendsten Shows der Designer hat Autorin Barbara Russ hier für Sie ausgewählt.

Weiterlesen: FashionUnited/Barbara Russ

Fotos: FashionUnited

Zwischen Kaufhaus und Theater: ein Rückblick auf die Berliner Modenschauen

Vergangenheit und Zukunft, Kommerz und Kunst – die Kollektionen, die auf den Laufstegen der Berliner Fashion Week zu sehen waren, verbanden wieder einmal vermeintliche Gegensätze. Doch auch die Gebäude, in denen die Schauen diesmal stattfanden, reflektierten diese für Designer so wichtigen Gegenpole – und lieferten damit ein Abbild der Vielfalt, die für die Modestadt Berlin so typisch ist.

Weiterlesen: FashionUnited/Jan Schröder

Fotos: FashionUnited

Mehr Besucher, gute Stimmung: Berliner Modemessen bleiben auf Erfolgskurs

Auch die vor wenigen Tagen beendete Modewoche können die Berliner Messemacher als Erfolg verbuchen. Die Stimmung in den Hallen war weitgehend gut, die Besucherzahlen entwickelten sich einmal mehr positiv. Höhere Frequenzen verzeichneten erneut die Messen der Premium Exhibitions GmbH. Berlins führende Messegesellschaft, der neben der Hauptveranstaltung Premium auch die Seek, die Bright und die Show & Order gehören, meldete am Dienstag, dass die Gesamtbesucherzahl auf den vier Messen um elf Prozent gestiegen sei.

Weiterlesen: FashionUnited/Jan Schröder

Fotos: FashionUnited

Gute Aussichten: 50.000 genießen Berliner Panorama

Am Donnerstag ist die im Rahmen der Berlin Fashion Week stattfindende Modemesse Panorama zu Ende gegangen. Das Format, das halbjährlich auf dem Messegelände am Funkturm stattfindet, hat sich mittlerweile zur größten Modemesse Europas gemausert und so das ehemalige Branchenflaggschiff Bread & Butter endgültig ins Reich der Geschichte verwiesen.

Weiterlesen: FashionUnited/Reinhold Köhler

Foto: obs/Messe Berlin GmbH

Bild: Catwalkpictures und Barbara Russ für FashionUnited