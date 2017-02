Der FashionUnited-Guide zur New York Fashion Week

Am Donnerstag, den 9. Februar, beginnt die New York Fashion Week. Die Herbst/Winterkollektionen der US-Designer und deutscher Modemacher wie Marcel Ostertag oder die des Designerduos Namilia, werden in den kommenden Tagen dort präsentiert.

Vom 9. Bis 16. Februar werden etwa 150.000 Besucher, Einkäufer und Pressevertreter in der US-Metropole erwartet. Die traditionelle Schedule ist in dieser Saison allerdings ein wenig durcheinander geraten. Einige Labels verließen die New York Fashion Week und zeigen nun in Los Angeles (Tommy Hilfiger, Rachel Comey und Rebecca Minkoff) oder Paris (Rodarte, Proenza Schouler, Hood by Air). Die Übriggebliebenen haben oftmals eine Off-Site Location für ihre Präsentation gewählt oder sind nicht Teil des offiziellen Schauenplans.

Um den Überblick zu behalten, haben wir für Sie eine interaktive Karte der wichtigsten Showlocations zusammengestellt. Klicken Sie auf 'Start Exploring' und navigieren Sie mit den Pfeilen durch die Show-Locations.