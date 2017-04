Designer Philipp Plein will in der Modebranche Außenseiter bleiben

Der deutsche Modedesigner Philipp Plein (39) zählt in der Modebranche laut eigener Aussage zu den «Nischenanbietern» - und will das auch bleiben. «Wir haben immer versucht, anders zu sein - und dadurch waren wir außer Reichweite. Wir sind ein Außenseiter und wollen das auch bleiben», sagte Plein, der vor kurzem sein Debüt auf der New Yorker Fashion Week feierte, der Mai-Ausgabe des Männermagazins «GQ». «Die Chance des Kleinen ist einfach das Anderssein, nicht vergleichbar zu sein.»

Er bewundere Tesla-Chef Elon Musk, weil dieser innerhalb der Autoindustrie ebenfalls ein «Underdog» sei, «der sein eigenes Geld, seine Energie, seine Zeit und alles andere in diese Vision steckt», erklärte Plein weiter. «Tesla hat die Nische genutzt, genauso ist es bei uns.» (DPA)