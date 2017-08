Die Off-Price-Show StockXchange kommt im September mit großem Erfolg zurück!

StockXchangeby Off-Price ist das Handels-Event in Großbritannien. Die Show bringt die Modegroßhändler mit Käufern und Einzelhändlern zusammen. Bei dem Event können Online- und Einzelhändler Musterware besichtigen und beurteilen und aus einem breiten Angebot von Designermode, Sport- und Freizeitmode, Straßenmode, Outdoor-Bekleidung, Leger- und Business-Bekleidung ordern.

In diesem Jahr kehrt die Ausstellung am 17. und 18. September 2017 in die Londoner Szene zurück. Veranstaltungsort ist das ILEC-Messezentrum im wunderschönen Londoner Westen mit guter Verbindung zu den Londoner Flughafen und Bahnhöfen.

Die Veranstaltung hat sich als äußerst beliebt und erfolgreich gezeigt und ist schon fast ausverkauft. Die diesjährige Ausgabe ist Gastgeber für einige aus früheren Veranstaltungen bereits bekannte Gesichter, aber auch für frische und aufregende Newcomer. Für alle Online- und Offline-Händler, die qualitativ hochwertige Mode zu extrem günstigen Preisen bei sofortiger Lieferung suchen, ist die Ausstellung ein absolutes Muss. Bestellungen sind in großem und kleinem Umfang gleichermaßen willkommen.

Viele der Aussteller, die zur Veranstaltung kommen, haben direkte und enge Verbindung zu führenden Mode- und Sportmodemarken. Bei der Ausstellung erwartet Sie unter anderem hochwertige Designermode bekannter führender Marken. Die Aussteller zeigen Kollektionen der laufenden und der vergangenen Saison, Ware aus Überproduktionen und Restposten sowie hochwertige namenlose Modelinien. Die Käufer können gleich vor Ort größere oder kleinere Mengen bestellen und die Lieferbedingungen direkt mit dem Händler besprechen.

Die Ausstellung hat von Anfang an internationales Publikum angezogen und obwohl sie in London, Großbritannien, stattfindet, kommen die Käufer aus Deutschland, Skandinavien, aus der Tschechischen Republik, den Benelux-Staaten, Polen, den Balkan-Staaten, Süd- und Westafrika, Malta, Australasien, den USA und Kanada.

Bei der Ausstellung werden Sie erstklassige Designermode bekannter Marken und Kleidung aus Modehausketten begutachten können. Schauen Sie beispielsweise bei Anbietern wie Q-Clothing vorbei, der einige sehr bekannte führende Marken im Sortiment hat. Die Produktvielfalt des Unternehmens ist immens und umfasst Designermode, Herren- und Damenschuhe und Kindermode. Wen Sie auch aufsuchen sollten, ist J & N Herz, der größte spezialisierte Großhändler im Norden Englands, der eine umfangreiche Kollektion aus Modehausketten sowie namenlose Qualitätsmode bietet. In die Liste der Aussteller reihen sich noch viele andere führende, größere und kleinere, Großhändler und Importhändler ein, wie zum Beispiel Yellow Octopus, SiiC, Gourand und Artextyl.

An der Spitze der führenden Modemarken zeigen im Rahmen der Veranstaltung Aussteller wie Topsgrade Sportswear, Leading Lines, Stockpoint, Startex, Yoel und JMT, um nur einige zu nennen, Sport- und Aktivkleidung, Freizeitmode sowie Sportschuhe der renommiertesten Sportmodemarken der Welt. Sie werden auch eine Auswahl traumhafter Straßenmode und Outdoor-Bekleidung vorfinden.

Der Veranstalter Buzz Carter erklärt: „Wir haben eine Superauswahl fantastischer Mode, die von den zuverlässigsten Anbietern Europas ausgestellt werden. Wir freuen uns auf Käufer aus Europa und der ganzen Welt, die in dieser Saison die Gelegenheit nutzen und zur Ausstellung kommen. Bei dem derzeit schwachen Kurs des britischen Pfunds werden die Käufer feststellen, dass die Angebote bei der StockXchange extrem kostengünstig sind und den Käufern reichlich Gelegenheit bieten, beim Wiederverkauf in ihrem Heimatland die Margen zu erhöhen. Die Ausstellung wird grandios!“

Die Veranstaltung gibt Ihnen Gelegenheit, aus einer Vielfalt von Kategorien Waren zu Preisen zu beziehen, die Sie nirgends sonst finden werden. Außerdem können sie an Ort und Stelle sämtliche Details Ihrer Bestellung, Preise, Mengen, Styles, Größen, Zahlungsbedingungen und Lieferung direkt mit dem Verkäufer besprechen. Die StockXchange ist die ideale Adresse für den Einkauf einzigartiger Ware, aber auch für den Besuch lohnender Seminare im Rahmen des „Business Lab“, wo Experten aus der Industrie ihr Wissen mit den Besuchern teilen und Unternehmern Tipps geben, wie sie ihr Geschäft optimieren und vergrößern können. Die Seminare stehen allen Besuchern offen und die Themen reichen vom Online-Handel über Social Media, Verkaufserfolg, Optimierung des Einzelhandels, Einkauf bis hin zur Vermarktung und einer ganzen Reihe weiterer spannender Themen.

Bis zu 70 % reduzierte Preise gegenüber dem normalen Großhandel. Verpassen Sie also Ihre Chance nicht, einige richtig gute Geschäfte abzuschließen und nebenbei neue hervorragende Geschäftspartner kennenzulernen!

Melden Sie sich JETZT kostenfrei an unter www.offpriceshow.co.uk

