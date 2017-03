Die wichtigsten Schauen der Paris Fashion Week

Die Pariser Modewoche, das halbjährliche Gipfeltreffen der internationalen Mode, ist vorbei. Die führenden Modehäuser wie Dior, Chanel oder Louis Vuitton haben ihre Kollektionen für Herbst/Winter 2017/18 präsentiert und die Trends für die kommende Herbstsaison stehen fest. FashionUnited fasst die Highlights und die wichtigsten Punkte von der Paris Fashion Week AW17/18 für Sie zusammen.

Louis Vuitton im Louvre

Bei Louis Vuitton schritten die Models im Louvre den Laufsteg zwischen Marmorstatuen von Cour Marly hinab. Für die kommende Saison hat sich Creative Director Nicolas Ghesquière mit Kontrasten und Materialmixen, Mustern und Silhouetten auseinander gesetzt. Die dabei herausgekommene Kollektion ist ein wilder Mix an Stilen. Zum Beispiel wurden Bikerjacken zu eher femininen, hoch geschnittenen Röcken mit Gürtel getragen. Kontrastierende Muster, Stile und Stoffe ließen sich auch bereits bei dem Modenschauen in New York, London und Mailand beobachten. Es scheint, mehr und mehr Designer kehren den Trends den Rücken und kreieren dabei einen neuen: den Tod der Trends.

Fotos: Louis Vuitton Women Collection Fall-Winter 2017/2018. Credit: © Louis Vuitton Malletier – All rights reserved

Chanel bereitet sich auf die Eroberung des Weltalls vor

Chanel übertraf sich bei dieser Präsentation in Sachen Showausstattung erneut. Der Kreativdirektor des Hauses, Karl Lagerfeld, transformierte das Grand Palais für die AW17/18-Show von Chanel in eine Raketen-Abschussrampe. Mit 37 Metern Höhe bildete die Rakete mit Chanel-Logo das Zentrum der Show, in der die Models im 60s-Look in futuristischen Trenchcoats, Kleidern und Hosenanzügen über den Catwalk schritten. Die 60er-Anleihen und klassische Chanel-Looks wurden von zeitgenössischen Streetstyle-Looks konterkariert und so konnte man beispielsweise ein Model in einem leuchtend smaragdgrünen Trenchcoat, kombiniert mit glitzernden, kniehohen Stiefeln und einer schwarzen, eckigen Zehenpartie, breitem Stirnband und toupierten Haaren bewundern.

Fotos: Chanel Fall-Winter 2017/2018. Credit: Catwalkpictures

Balenciaga zeigt Couture

Nach einem etwas holprigen Start und der Wellen schlagenden Nachricht, dass die Casting-Agenten die Models "sadistisch" behandelt hätten, hob Deyna Gvasalia Balenciaga mit dieser Show auf ein neues Level. Die Show begann mit Oversized-Mänteln, die auf der linken Schulter geknöpft wurden und bewegte sich dann hin zu Workwear-inspirierten Alltagsoutfits. Einige Looks wurden von passenden ‚Shoppingbags‘ begleitet. Die Show endete mit einem Überraschungsfinale bestehend aus neun skulpturalen Abendkleidern, deren raffiniertes Layering von Entwürfen des Modeschöpfers Cristobal Balenciaga aus den Archiven des Hauses inspiriert waren. Die ebenfalls Oversized geschnittenen Abendroben kamen mit Rüschen, Tellerröcken und zarten Trägern daher, die unterstrichen, dass Kreativdirektor Demna Gvasalia das Können besitzt, tragbare und zugleich einzigartige Stücke zu kreieren.

A post shared by Balenciaga (@balenciaga) on Mar 6, 2017 at 11:16am PST

Fotos: Balenciaga Herbst/Winter 2017/2018. Credit: Catwalkpictures

Dior sagt ‚Navy is the New Black‘

Navy war die Farbe des Abends (und der Saison) bei Dior. Kreativdirektorin Maria Grazia Chiuri setzte alles auf die Farbe, die laut Gründer des Hauses, Christian Dior, die einzige sei, die sich mit Schwarz messen könne. Von diesem Startpunkt aus entwickelte sie eine Kollektion, die sowohl Workwear aus den 50ern und gerade geschnittene Jeans, als auch Capes und leichte Tops mit Kapuze beinhaltete. Gekrönt wurde die Kollektion von blauen Overalls, Abendkleidern aus Samt, Seide und Tüll mit astrologischen Applikationen und Mustern, sowie von Berets aus Leder. „Abgesehen davon, dass es die Farbe der Jungfrau Maria und der Könige ist, steht Blau auch für Uniformen. Uniformen helfen, Menschen zu beschützen“, so Maria Grazia Chiuri gegenüber AFP. "Es gibt keine bestimmte Uniform (in der Kollektion) jeder kann selbst entscheiden, was seine persönliche Uniform ist.“

Fotos: Dior Fall-Winter 2017/2018. Credit: Dior

Saint Laurent beschäftigt sich mit dem Sex Appeal der 80er

Anthony Vaccarello setzt seine sexy Neuinterpretation von Saint Laurent in der kommenden Herbstsaison fort, indem er weiter seiner Faszination mit nackten Beinen, sinnlichen Miniröcken und schulterfreien Kleidern frönt. Er kehrte also zu den 80ern zurück, um dort seine Inspiration zu finden. So gab es schulterfreie Minikleider mit einem asymmetrischen Rüschendetail ein schwarzes, einärmeliges Samtkleid mit kristallbesetzten Rüschen sowie kristallbesetzte langärmelige Minikleider zu sehen. Längere Kleider hatten einen Schlitz oder eine dezentere Prise Glitzerapplikationen und die Looks wurden von kniehohen oder silbernen Stiefeln komplettiert.

Fotos: Saint Laurent Fall-Winter 2017/2018. Credit: Catwalkpictures.com

Dries Van Noten feiert seine hundertste Show

Dries Van Noten entschloss sich zu einer Spaziergang durch die Vergangenheit, um seine hundertste Show zu feiern. Der Designer erweckte Materialien aus früheren Kollektionen wieder zum Leben und bot ehemaligen Models seiner Shows einen Platz in der Präsentation an. So wurde das Catwalk-Jubiläum zur Feier von Model-Diversity und Schönheit in all ihren Formen, dank den Auftritten von Carolyn Murphy, Alek Wek, Silvia van der Klooster und Guinevere Van Seenus. Allerdings war die Show keineswegs nur ein Blick in die Vergangenheit. Im Gegenteil: Van Noten feierte damit auch die Zukunft und weibliche Unabhängigkeit. „Für mich ist Kleidung etwas, was man mit dem Herzen macht“, sagte er. „Man gibt sein Bestes, etwas zu kreieren, an das man wirklich glaubt.“

Fotos: Dries van Noten Fall-Winter 2017/2018. Credit: Catwalkpictures.

Aus dem Englischen übersetzt und bearbeitet von Barbara Russ