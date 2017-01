Gallery - International Fashion Trade Show

Die Gallery startet in eine spannende Saison im Januar 2017 mit neuen, internationalen Brands. Die Entwicklung der Düsseldorfer Fashion Trade Show ist enorm. Neue Brands, neue Location, Arbeiten am Puls der Zeit. Die Gallery bietet Fachbesuchern der Branche ein breites, definiertes Spektrum für das Ordergeschäft, welches sich jede Saison erweitert, unter dem Fach der Order-Veranstaltung. FABI SHOES · ALTEA · JOES JEANS · MAJESTIC · SUPERBIA · FEMME BY MICHELE ROSSI · HUNDRED SHOES · KAOS · MKT STUDIO PARIS · VERY SIMPLE und BARBONE gehören zu den Newbies auf der Gallery! Für die Bereiche Contemporary, Design & Avantgarde sowie Accessoires präsentieren sich BLUE EFFECT WOMEN · INTI FERREIRA · IVA KARACIC · IVAN GRUNDAHL · K OPENHAGEN BY ANDERSON · JOHANNA K. · MGM DESIGN · ROMY STAIB · NORDIC WEATHER · NATALI · ARIANNA und PURE BY NAT als Neuaussteller.

Ulrike Kähler, Project Director Gallery, spricht überzeugt: „Die Weiterentwicklung der Gallery ist mein größter Ansporn. Als Projektleitung der Fashion Trade Show möchte ich die Veranstaltung inhaltlich für das internationale Order-Business weiterhin interessant gestalten. Daher sind wir in jeder Saison erneut auf der Suche nach neuen und innovativen Brands. Für Januar 2017 ist es uns erneut gelungen für den Handel ein spannendes Portfolio zusammenzustellen.“