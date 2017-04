In Bildern: Die Herstellung von gestrickten und 3D-gedruckten Schuhen

SLEMinars 2017: Die Zukunft der Schuhherstellung

The Future of Footwear Manufacturing SLEMinars. Ein Muss für jeden, der in der Industrie vornedran bleiben will!

Gestrickte Schuhe spielen beim Future Footwear Manufacturing Sleminar am 21. April eine große Rolle. Thijs Verhaar vom Knitwear Lab und XioaXi Shi von JS Shoes werden einen Vortrag zu den Themen gestrickte Schuhe, 3D-Strick sowie Garne und Schnitte halten. Troy Nachtigall hält einen Vortrag über Solemaker (3D-gedruckte Schuhe).