In Bildern: McArthurGlen erweitert Designer Outlet Roermond

Am 12. April 2017 weihte McArthurGlen, ein Inhaber, Entwickler und Betreiber von Designer Outlets, die Erweiterung seines Designer Outlets in Roermond in den Niederlanden, nahe der deutschen Grenze, ein. So wurde das Markenangebot des Centers um ein Drittel erhöht und die Anlage auf eine Größe von 46.700 Quadratmeter vergrößert. Fünfzig neue Markenshops auf zusätzlichen 11.500 Quadratmetern bieten dort fortan Luxus- und Designermarken an.

Dies stellt eine neue Phase in den Expansionsbestrebungen des Outletbetreibers dar. Mit 24 Centern in Europa und Kanada und aktuell 600.000 Quadratmetern Verkaufsfläche ist die Gruppe derzeit das am schnellsten wachsende Unternehmen im Designer Outlet-Bereich.

Bild: McArthurGlen