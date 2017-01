Interaktiver Zeitstrahl: Die bewegte Geschichte der Berliner Modewoche

Die Berliner Modewoche hat eine bewegte Geschichte. Viel Hin- und Her gab es insbesondere mit den Schauen der Mercedes-Benz Fashion Week, die seit 2007 an sieben verschiedene Standorte verlegt wurde und bei der einstigen Leitmesse Bread & Butter. Ein wenig mehr Beständigkeit wäre also für die Zukunft mehr als wünschenswert. Zum Glück scheint Berlin aber auf einem guten Weg zu sein. Begeben Sie sich auf eine Reise durch die Historie der Berliner Modewochen, indem Sie auf 'Start Exploring' klicken.

Foto: Credits: Michalsky, Catwalkpictures