Lederhosen für Herren

Männer aufgepasst! Das sind die Lederhosentrends für die aktuelle Saison!

Das Oktoberfest steht schon wieder fast vor der Tür. Neben vollen Bierkrügen, launischer Musik und einer tollen Partystimmung, darf eins natürlich nicht fehlen, das richtige Outfit.

Während die meisten Damen zum Dirndl greifen, tragen die Herren eine Lederhose. Doch trotzdem ist es nicht immer so einfach die richtige Herrentracht auszusuchen, denn jedes Jahr ist ein neuer Trend angesagt. Die angesagtesten Trends 2017 finden sie hier.

Die perfekte Länge

Die Lederhose gibt es in ganz verschiedenen Längen, von knackig kurz bis Knöchel lang.

Bei der Länge kann man fast nichts falsch machen. Das wichtigste ist, dass die Hose knackig sitzt. Solange das der Fall ist, darf man sich nicht zu viel Gedanken darüber machen, ob die lange oder kurze Lederbuxe beliebter ist.

Ebenfalls sehr beliebt werden auch dieses Jahr die Kniebundlederhosen sein. Sie sind die klassische und traditionelle Alternative. Jeder Mann mit durchtrainierten Waden, wird mit der klassischen Alternative mit Sicherheit ein paar Blicke auf sich ziehen.

Welche Farbe?

Neben der Länge spielt auch die Farbe eine große Rolle. Typisch sind natürlich die braunen Lederhosen. Doch auch 2017, ist ein heller Grauton in der Tracht herzlich Willkommen.

Die perfekte Tracht, darf natürlich gerne mit bunten Nähten in Farben wie blau, rot oder grün verziert werden.

Absolut vermeiden sollte man hingegen grelle und zu bunte Lederhosen. Dieser Trend hat auf Wiesen und Wasen nichts verloren.

Die perfekte Verzierung

Wichtig bei der Wahl der richtigen Trachtenhose, ist natürlich die Bestickung. Diese dürfen in diesem Jahr gerne etwas größer und gut sichtbar ausfallen. Hierbei gibt es ganz verschiedene Motive. Von Tiersymbolen bis zu Rosenblättern ist alles angesehen.

Besonders auf dem Stuttgarter Wasen, werden Sie auch dieses Jahr viele Lederhosen mit einer Hirschbestickung vorfinden.

Auf der Wiesen hingegen, ist mal wieder der bayrische Löwe eher im Trend.

Wer sich nicht zwischen Wasen und Wiesen entscheiden will, kann sich natürlich auch für eine Lederhose mit neutralen Stickereien, wie Blättern oder Ästen entscheiden.

Das richtige Material

Das Material macht ebenfalls einen großen Unterschied, sowohl in Komfort, als auch in der Preisklasse.

Auf keinen Fall sollte man zu Kunstleder greifen. Diese Lederhosen sind zwar meist die günstige Variante, sie sind jedoch sehr unbequem und sehen nicht sehr stylisch aus.

Am besten sind logischerweise Trachtenhosen aus echtem Leder. Hierbei ist Ziegenleder sehr zu empfehlen. Es sieht sehr gut aus, ist bequem und nicht in der allerhöchsten Preisklasse.

Das wichtigste ist jedoch auch in diesem Jahr, dass man überhaupt zur Lederhose greift und nicht mit Jeans und T-Shirt auf dem Oktoberfest auftaucht. Bei einem so traditionellen Fest ist das ein absolutes no go.

Wer noch keine perfekte Lederhose für die Wiesen Saison 2017 gefunden hat, kann sich gerne im Internet nach der perfekten Buxe umschauen, hier findet man die unterschiedlichsten Variationen. Wer sicher gehen will, dass er dieses Jahr im Trend liegt kann sich bei Krüger Dirndl umschauen.

Krüger Dirndl hat auch dieses Jahr Lederhosen für Herren im Angebot die perfekt im Trend für das Oktoberfest 2017 liegen.

Jeder der bereits die passende Lederhose gefunden hat, dem wünsche ich ein schönes Oktoberfest 2017. Prost!