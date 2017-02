Mailänder Modewoche: Wolfgang Joop mit politischem Statement

Gleich am ersten Tag der bis Montag laufenden Mailänder Designer-Defilees hat Wolfgang Joop die Politik auf den Laufsteg geholt. In der Show seines Labels Wunderkind für die Saison Herbst/Winter 2017/18 präsentierte er eine Modebotschaft, die kämpferisch wie auch optimistisch ist: «Die aktuellen Ereignisse verändern uns alle. Es ist an der Zeit erwachsen zu werden.»

«Ich habe noch nie so viel gezeichnet und noch nie so viel verworfen wie in dieser Kollektion», erklärte Joop im Backstage-Bereich. Schließlich sollen japanische Kirschblüten-Drucke symbolisieren, dass die Gesellschaft erwachen soll. Verfremdete Camouflage-Muster, Hoodies und die bei vielen Models vermummten Gesichter rufen dazu auf, für die Freiheit und den Liberalismus zu kämpfen. (DPA)