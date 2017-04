Makeløs erweitert Portfolio um kleinere Modelle

Das Karlsruher Uhrenstartup „Makeløs“ reagiert auf die vielzahl der – vornehmlich weiblichen –Anfragen, die Modelle zusätzlich in einer kleineren Variante zur Verfügung zu stellen. Makeløs will dabei seinem Konzept treu bleiben und bringt die aktuellen Modelle „Rød“ und „Sølv“ in einer 36mm –Variante auf den Markt. Der bisherige Gehäusedurchmesser liegt bei 40 mm. Laut den Gründern wird es die neuen Modelle voraussichtlich ab Ende April in Ihrem Online-Shop auf www.makelos.de geben.



Makeløs (now. = einzigartig) ist ein Uhrenlabel für Fashionuhren im nordisch, puristischen Stil und bietet, als einziges Uhrenlabel im deutschsprachigen Raum, wechselbare Filzbänder an. Mit der Botschaft „be perfectly imperfect“ will die Marke die Einzigartigkeit jedes Einzelnen hervorheben: „In einer Welt die immer effizienter sein will und weniger Raum für Fehler zulässt, möchten wir damit ein Statement setzen. – Habe Spaß. Mach Fehler. Sei du selbst und stehe dazu. Sei einzigartig. Sei Makeløs.“ so die Gründer Manuel von Gadomski und Christian Wipfler.