Material-Vorschau Pre-Fall 2017

Trendstops Catwalk-Team bringt Ihnen die aktuellsten Materialthemen der internationalen Pre-Fall-Kollektionen. Sie wurden zuerst in unserer H/W 2017-18 Material-Vorschau identifiziert und diese Schlüssellooks werden den Damenmodemarkt bis in die Herbst/Winter 2017-18-Saison und darüber hinaus beeinflussen. Unsere inspirierenden saisonalen Berichte werden von unseren Trendexperten zusammengestellt und jeder Trend individuell auf seinen kommerziellen Wert und seine Langlebigkeit bewertet, um die Entscheidungsfindung zu beeinflussen.

In dieser Woche bekommen FashionUnited-Leser einen exklusiven Einblick in drei einflussreiche Pre-Fall-Materialrichtungen, die ausschlaggebend für Herbst/Winter 2017-18 sein werden. "Refined Meltons" und "Return of the Rib" zeigen die weiche, doch strukturelle Nature der Strick- und Wollausführungen, die für den Herbst mit klaren Linien und einem abgewogenem Maß an Volumen eine zeitgenössische Interpretation traditioneller Techniken bieten. "Urban Satins" erfinden eine klassische Ausfertigung der Abendgarderobe für die moderne Garderobe neu und geben sportlich angehauchten Silhouetten Luxusstatus.

Refined Meltons

Melton-Wolle bekommt für den Herbst eine zeitgenössische Überarbeitung. Dichte, festgewebte Stoffe werden mit leicht gekämmten und gefilzten Abschlüssen weicher gemacht, während schwere Eigenschaften sich perfekt zur Schaffung zart strukturierten Volumens eignen, die geradliniger Oberbekleidung und schicken, farblich abgestimmten Einzelteilen moderne, bildhauerische Eigenschaften verleihen.

Urban Satins

Baumwollstoffe werden so gewebt, dass sie Satinstrukturen gleich werden und mit glänzenden Oberflächenverarbeitungen haltbaren Materialien eine neue Eleganz verleihen. Traditionelle Satin-Ausfertigungen werden durch lässige, sportlich-inspirierte Silhouetten neu definiert, die urbane Bomberformen und von Sweatshirts inspirierten Profilen eine luxuriöse Sensibilität verleihen.

Return of the Rib

Die Strickmode des Herbstes bekommt mit erhöhten und gerippten Oberflächen einen taktilen Anstrich. Strukturierte vertikale und horizontale Streifen werden mit dicken und schweren Garnen betont, die ideal für die Temperaturen der Saison sind. Grobe Proportionen schaffen mit cape-artigen Silhouetten und zusätzlichem Volumen an den Ärmeln neue Strukturen und inspirieren so Proportionen und Maße mit neuen Ideen.

Trendstop.com ist eine der weltweit führenden Trendprognose-Agenturen für Mode und kreative Profis, bekannt für ihre aufschlussreichen Trendanalysen und Prognosen. Zu den Kunden gehören H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal und MTV.

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Trendstop: Victoria Beckham, TSE, Dion Lee, 3.1 Phillip Lim, Victoria Victoria Beckham, Nili Lotan, TSE, Co alle Pre-Fall 2017.