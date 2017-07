Schlüsselkonzepte der Bademode FS18

Trendstops Bademodenexperten präsentieren Schlüsseldirektionen, die den Bademodemarkt FS2018 beeinflussen werden. Frisch von der letzten Ausgabe der Moda City Bademoden in Paris und den Resort FS18-Laufstegen, zeigen diese nicht zu verpassenden Trends die Silhouetten und Stylingtechniken, die wichtig für die Inspiration Ihrer nächsten Kollektion sein werden. Unsere umfangreichen Wäsche- und Bademoden-Berichte und spezielle Messeberichterstattung bewerten jeden einzelnen Trend auf seinen kommerziellen Wert und seine Langlebigkeit hin und geben Ihnen die bestmögliche Basis für Ihre Entscheidungsfindung.

In dieser Woche bekommen FashionUnited-Leser einen exklusiven Einblick in drei aufregende FS18 Bademodenrichtungen. "The One Shoulder Swimsuit" zeigt das höchst zeitgenössische Gefühl und minimale, modernistische Sensibilität der FS18-Saison, während "The High Waist Bikini Bottom" klassischem Vintage-Style frischen Wind einhaucht. "Crochet Craft" verleiht technischen Ausführungen handgearbeiteten Aspekte und bietet Möglichkeiten zum Experimentieren mit Strukturen.

The One Shoulder Swimsuit

Zeigenössische Bademode verbindet Mode und Leistung. Schnittige Silhouetten machen mit asymmetrischen Trägern, die den Körperkonturen schmeicheln, vom schulterfreien Trend Gebrauch. Urbane, neutrale Töne und sportliche leuchtende Farben, minimale Details und utilitaristische Hardware bereichern die Bademoden FS18 mit einer klaren, modernistischen Ästhetik.

Crochet Craft

Gehäkelte, gesrickte und künstlerische Webwaren sind ein Schlüssellook für FS18. Der handgemachte Look funktioniert für alle Bademodenkategorien von Bikinitops bis zu Cover-ups und gibt leistungsstarken Stoffen eine neue Dimension. Einfarbige Looks legen den Schwerpunkt mit Kontrasteinlagen, großflächigen Konstruktionen und verwebten Effekten auf Oberflächenstrukturen.

The High Waist Bikini Bottom

Retro-Silhouetten kommen mit hochgeschnittenen Bikini-Unterteilen zurück. Inspirationen aus vergangenen Tagen, die der Figur schmeicheln, werden durch Rückendetails und frische weiße oder kremfarbene Farbtöne aktualisiert. Leichte Rüschen und Strukturstoffe erinnern an ihre Retro-Wurzeln, während minimalistische Pinseldrucke eine klare, zeitgenössische Sensibilität ausdrücken.

Trendstop.com ist eine der weltweit führenden Trendprognose-Agenturen für Mode und kreative Profis, bekannt für ihre aufschlussreichen Trendanalysen und Prognosen. Zu den Kunden gehören H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal und MTV.

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Trendstop: Shaina Mote Resort 2018, Aquilano Rimondi Resort 2018, Icon by Cyell Frühjahr/Sommer 2018, Despi Frühjahr/Sommer 2018, Rosetta Getty Resort 2018, Caffe Swimwear Frühjahr/Sommer 2018, Chanel Resort 2018, Arabella London Frühjahr/Sommer 2018, Zimmermann Resort 2018.