Schlüsselrichtungen der Männermode FS18

Trendstops Catwalk-Team bringt Ihnen die neuesten Modekonzepte, die den Männermodemarkt bis in die Frühjahr/Sommer 2018-Saison und darüber hinaus beeinflussen werden. Unsere Männermode-Experten enthüllen Schlüssel-Styles der richtungsweisendsten Designer und einflussreichen Kollektionen wie auf den Laufstegen von London, Mailand, Paris und New York gesehen. Zudem identifizieren und analysieren sie drei essentielle Artikel, die für Ihre nächste Männermode-Kollektion wesentlich sein werden. Unsere umfangreiche Berichterstattung von den Männermodemessen und Saisonberichte bewerten jeden Trend auf seinen kommerziellen Wert und seine Langlebigkeit hin, um Ihnen die beste Basis für Ihre Entscheidungsfindung zu geben.

In dieser Woche bekommen FashionUnited-Leser einen exklusiven Einblick in drei Moderichtungen, die die FS18-Saison beeinflussen werden. Oberteile und T-Shirts werden aktiv, da der Radrennsport die Inspiration für leistungsverstärkte Jerseys bietet, während "Cargo Tech" Utility-Artikel mit einer Hochleistungsüberarbeitung aufwertet. "The Faux Denim Jacket" überarbeitet einen Kult-Style und erfrischt ihn für den Sommer in einer Reihe von Ausführungen, Farben und Drucken, die viele neue Styling-Möglichkeiten bieten.

The Cycling Jersey

Radsportbereite Jerseys verbreiten mit leuchtenden Farbblöcken und von sponsoreninspirierten Platzierungsgrafiken einen neuen Sinn von Sportlichkeit. Sportliche Nähte betonen parallele Konstruktionen, während kontrastierende aktive und wasserdichte Ausführungen für eine technische Interpretation von Strukturdrucken verbunden werden.

Cargo Tech

Cargoinspirierte Styles bekommen in dieser Saison einen starken technischen Schwerpunkt, da technische Premiumausführungen klassische utilitaristische Style aufwerten. Leichte, wasserdichte Kleidung funktioniert zusammen mit reflektierenden Materialien, um zusätzliches Oberflächeninteresse zu schaffen und die praktischen Eigenschaften des Styles beizubehalten.

The Faux Denim Jacket

Legere, deniminspirierte Jacken sind ein Schlüsselstyle der FS18-Saison. Von Gewebtem bis Wildleder, eine Reihe von Möglichkeiten bei der Verarbeitung bieten eine zeitgenössische Interpretation, während sie trotzdem die coole und klassische Ausstrahlung des Originals wiedergeben. Kontrastärmel und Blockfelder sorgen für frische Farb- und Druckelemente.

FashionUnited-Leser können kostenlosen Zugang zu Trendstops Bericht "Top 10 Collections by City" Herbst/Winter 2017 -18 erhalten, einem sorgfältig zusammengestellten Bericht der besten Männermode-Kollektionen und Schlüsseldesigner der Saison.

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Trendstop: alle Kenzo, Lanvin, Craig Green, Astrid Andersen, Louis Vuitton, Liam Hodges, Fendi, Bikkembergs, Kenzo, alle Frühjahr/Sommer 2018.