Was von Raf Simons für Calvin Klein zu erwarten ist

Diese Ausgabe der New York Fashion Week dürfte vor allem wegen dieser mit Spannung erwarteten Modenschau aufregend werden: Raf Simons’ erste Kollektion für Calvin Klein. Dass die beiden eine gute Partie machen können, darüber ist man sich in der Branche relativ einig. Gerade deshalb wird die Debütkollektion viel Aussagekraft haben.

Der ultimative Designer

Der Belgier, der sich selbst als autodidaktischen Menswear-Designer versteht, rief vor gut zwanzig Jahren sein gleichnamiges Label ins Leben, nachdem er Industrie- und Möbeldesign studiert hatte. Seine jugendliche Ästhetik brachte ihm viel Ansehen ein und behält sich, trotz der Tatsache, das Simons sich der 50 nähert, seinen rebellischen Teenage-Geist. Beeinflusst wird dieser von Subkulturen, Underground-Punk, Techno, New Wave und zeitgenössischen Einflüssen.

Währen seiner Zeit bei Jil Sander entwarf er erstmalig Damenmode – und triumphierte. Dior wurde auf ihn aufmerksam und seine Zeit als Chefdesigner des Pariser Traditionshauses ebnete diesem den Weg aus dem leicht angestaubten französischen Luxus in die Moderne. Gleich eines Künstlers spielte Simons bei Dior mit Farben und Oberflächen und schuf einen sofort erkennbaren neuen Stil für das Haus. Jede seiner neuen Herausforderungen brachte Simons kurorisches Talent zum Vorschein. Er arrangierte die jeweiligen Motive des Hauses zu einem neuen Signature-Look um und verlieh ihm seine Handschrift. So sind selbstverständlich auch die Erwartungen für seine Arbeit an der Marke Calvin Klein hoch gesteckt. Als Chief Creative Officer wird er bei Calvin Klein alle Aspekte des Designs verantworten, inklusive Lizenzen, globalem Marketing und Kommunikation.

Die ultimative Brand

Calvin Klein ist eine der drei ganz großen amerikanischen Modemarken, neben Donna Karan und Ralph Lauren. Obwohl der der Name noch immer Bedeutung hat, stand er lange Zeit nicht mehr für eine prägende Ästhetik, die Looks vom Runway waren Ladenhüter, Einnahmen wurden über die Verkäufe von Jeans, Unterhosen und Parfüm generiert. Diese Bereiche standen in den vergangenen Jahren unter der Leitung von Creative Director Kevin Carrigan, der zwei Tage nach der Berufung Simons seinen Posten kündigte. Calvin Klein ist so weit verzweigt, dass laut PVH-Website “65 Lizenzverträge und ähnliche Abmachungen weltweit“ bestehen. Diese dürften zu einer Herausforderung für Simons werden.

In den 90ern definierten die Entwürfe von Calvin Klein, mit ihrem understated Tailoring und den simplen Slipdresses den Luxusstandard amerikanischer Mode. Die zurückgenommene Farbpalette und die genialen Werbekampagnen mit Kate Moss und Mark Wahlberg katapultierten das Label an die Spitze des Zeitgeists. In dieser Zeit, den Mitt-90ern, waren Jeans und Parfüms von Calvin Klein das Nonplusultra. Genau diese beiden Bereiche, Werbung und Catwalk, dürften auch von Raf Simons Genie profitieren. Dies zeigt sich bereits jetzt mit seiner Wahl Millie Bobby Browns (aus der Netflix-Hitserie ‚Stranger Things’) für die eben lancierte By Appointment Linie.

The Ultimate Challenge

Laut der Website von Raf Simons ist ihm “die wichtigste Message: Stolz auf Individualität.“ Die Aufmerksamkeit der Presse ist ihm in dieser Saison sicher. Die Modestadt New York hat immer noch mit dem Stigma zu kämpfen ‚zu kommerziell’ zu sein. Dieses Manko könnten der Name und das Können eines Raf Simons, wenn nicht ändern, dann wenigstens mildern. Noch äugen die New Yorker neidisch auf die Talente in Europa, beispielsweise Demna Gvasalia, der nun für Balenciaga ans Werk geht, oder Jonathan Anderson, für Loewe. Und so bildet die Show von Raf Simons für Calvin Klein, bei der erstmalig sowohl Herren, als auch Damenmode gezeigt werden wird, das Auge des Sturms, der New York Fashion Week heißt.

Mit den Worten Steve Shiffmans, CEO bei Calvin Klein: „Die Ankunft von Raf Simons bedeutet, dass Calvin Klein ein neues Kapitel seiner Geschichte aufschlägt. Seit Mr. Klein selbst wurde das Haus nicht mehr von einem einzigen kreativen Visionär gelenkt. Rafs herausragende Kreationen haben die Mode geformt und modernisiert. So wie wir das heute sehen, wird Calvin Klein unter seiner Führung seine Position als führende, globale Lifestylemarke weiter festigen.“

Das Entfernen des Unnötigen, die Präzision der Schnitte und Farben bilden den Kern der Marke Calvin Klein. Dies dürfte den Industriedesigner in Raf Simons ansprechen. Seine zeitlosen Inspirationen in Form von Pfadfindern, Schuluniformen und Jugendkulturen könnten ihm helfen, die amerikanische Preppy-Ästhetik mit ihrem einst unangreifbaren ikonischen Status und kommerziellem Erfolg neu aufzuladen.

Wie der gedankenvolle Simons er aber mit dem kommerziellen Anspruch der Mutterkonzerns PVH zurechtkommen wird, bleibt abzuwarten. Er nannte bei seinem Weggang von Dior den Druck des Modekalenders als seinen Kündigungsgrund. Seine neue Rolle dürfte das auf Steroiden sein.

Fotos von: Raf Simons Facebook, Calvinklein.us und Millie Bobby Brown Facebookseite

Dies ist eine Übersetzung des englischen Gastbeitrags von Jackie Mallon. Jackie Mellon unterrichtet in NYC verschiedene Modekurse und ist die Autorin des Buches ‚Silk fort he Feed Dogs’, ein Roman, der in der internationalen Modeindustrie angesiedelt ist .