Weltwirtschaftsforum Davos: Patagonia wird ausgezeichnet

Auf der aktuellen Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos-Klosters wurde Patagonia mit dem „Accenture Strategy Award for Circular Economy Multinational“ ausgezeichnet. Damit würdigt die World Economic Forum Community in Zusammenarbeit mit Accenture Strategy Patagonias bemerkenswerte Beiträge zur Förderung der Kreislaufwirtschaft.

Mit dem Ziel die Lebensdauer von Patagonia Kleidung zu verlängern hat das Unternehmen 2013 das Worn Wear Programm eingeführt. Es soll Menschen ermutigen, die Verantwortung für ihre Produkte zu übernehmen und diese möglichst lange zu tragen. Dafür wurde ein Reparaturservice eingerichtet im Worn Wear Reparatur-Werk in Reno, Nevada, wo im Jahr über 45.000 Artikel repariert werden, zudem betreibt das Unternehmen auf der ganzen Welt Reparatur-Stationen für den Einzelhandel und versorgt seine Kunden mit kostenlosen Werkzeugen und Materialien für die Reparatur ihrer eigenen Kleidung.

„Wir sind geehrt, diese bedeutsame, wichtige Anerkennung zu erhalten“, sagte Ryan Gellert, General Manager Patagonia Europe, der die Auszeichnung im Namen des Unternehmens entgegen genommen hat. „Dabei haben wir erst begonnen, die Oberfläche dessen anzukratzen, was mit einem Kreislaufwirtschaftsmodell möglich ist. Es gibt noch so viel Arbeit, um die globalen Konsumgewohnheiten zu ändern und die Wiederverwendung und Reparatur zu fördern.“

Für Sommer 2017 hat Patagonia eine Weiterentwicklung des Programms geplant – die Lancierung einer E-Commerce Worn Wear-Plattform, auf der das Unternehmen direkt vom Kunden bezogene, genutzte Patagonia Kleidung online weiter verkauft.

„Wir wollen, dass unsere Freunde und Familie lernen, Produkte möglichst lange zu nutzen, denn das ist das Beste, was wir für die Umwelt und den Planeten tun können. Unser Ziel als Unternehmen ist es, weiterhin die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um diese Philosophie im Leben unserer Kunden zu verwirklichen. Wir freuen uns sehr über unsere neue Online-Plattform, und hoffen, das Worn Wear-Programm dadurch auf eine neue Stufe zu bringen", erklärt Rose Marcario, Präsidentin und CEO von Patagonia.

Foto: Patagonia