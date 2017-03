Ach Hainers Abtritt nun Stalker: Generationswechsel an Adidas-Spitze

Der Sportartikelhersteller Adidas setzt den Generationswechsel an der Konzernspitze fort: Nach dem früheren Adidas-Chef Herbert Hainer räumt nun auch der langjährige Finanzvorstand Robin J. Stalker (59) seinen Platz für einen Jüngeren. Seine Funktion im Vorstand soll bereits ab dem 12. Mai der 49 Jahre alte Finanz- und Vertriebsexperte Harm Ohlmeyer übernehmen, beschloss der Adidas-Aufsichtsrat am Dienstag. Dem Vorstand gehört der passionierte Ausdauersportler und verheiratete Vater zweier Kinder ab sofort an.

Stalker habe dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nach 16 Jahren nicht mehr über 2018 hinaus verlängern wolle. "Im Sinne einer reibungslosen Übergabe an seinen Nachfolger hat er gemeinsam mit dem Aufsichtsrat entschieden, sein Vorstandsmandat bereits zum 11. Mai niederzulegen", heißt es in einer Adidas-Mitteilung einen Tag vor der Bilanzpressekonferenz. Hainer war Ende September 2016 aus Altersgründen ausgeschieden. Seit 1. Oktober leitet der frühere Henkel Chef Kasper Rorsted das Unternehmen.

Stalkers Nachfolger Ohlmeyer hat sich nach Firmenangaben vor allem mit dem erfolgreichen Ausbau des Internet-Handels bei Adidas empfohlen. Seit 2011 habe er mit seinem Team den Online-Umsatz des Unternehmens von 50 Millionen auf 1 Milliarde Euro gesteigert. Zudem habe er die Vertriebsstrategie von Adidas über alle Kanäle hinweg verknüpft. Zuvor hatte Ohlmeyer verschiedene Aufgaben in der Finanzorganisation des Unternehmens, darunter viele Jahre bei der Golfsparte TaylorMade-Adidas Golf in Kalifornien. (DPA)