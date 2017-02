Création Gross holt zwei neue Führungskräfte

Der Hersbrucker Herrenmodeanbieter Création Gross GmbH & Co. KG hat zwei neue Führungsposten geschaffen. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, wurden beide Stellen im Rahmen des im vergangenen Frühjahr vorgestellten Wachstumsprogramms „Agenda 2020“ geschaffen.

So richtete Création Gross nun den Posten des Head of Business Development ein. Ihn besetzt Katharina Reitmaier (Foto links). Die 33 Jahre alte Volljuristin und Wirtschaftsmediatorin kommt vom Hosenspezialisten Hiltl, bei dem sie als Head of International Sales Operations tätig war. Zuvor hatte sie bei Liebeskind für den internationalen Vertrieb verantwortet. Bei Création Gross sei sie sich nun in erster Linie für „die strategische Entwicklung neuer Geschäftsfelder und Vertriebsmärkte, sowie die Optimierung bestehender Geschäftsfelder“ zuständig, teilte das Unternehmen mit.

Ebenfalls neu geschaffen wurde der Posten der Produktmanagerin für die Bereiche Shirt, Jersey, Knitwear, Outerwear und Hose & Denim der jungen Herrenmarke „CG – Club of Gents“. Ihn übernahm die 27 Jahre alte Stefanie Denk (Foto rechts), die zuvor als Designer Private Label beim Hemdenhersteller Olymp Bezner KG beschäftigt war. „Diese Aufgabe schließt neben Entwurf und Musterung die Überwachung der Produktion von Prototypen, die Erstellung von Stoff- und Farbkonzepten, die Kollektionspräsentation sowie die Trendforschung und Wettbewerbsbeobachtung mit ein“, erklärte Denks neuer Arbeitgeber. Die Schaffung der neuen Position soll nach Angaben des Unternehmens dazu beitragen, CG – Club Of Gents „weiter zur Lifestyle-Marke auszubauen“.

Fotos: CG – Club of Gents, Création Gross(2)